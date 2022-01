Napoli-Fiorentina dove vederla in TV su Italia 1 o Rai: orario e formazioni della partita di Coppa Italia Il Napoli fa il suo esordio in Coppa Italia e ospita la Fiorentina per gli ottavi di finale. La partita è in programma oggi, mercoledì 13 gennaio 2022 al Maradona. Fischio d’inizio alle ore 18:00. Diretta TV in chiaro su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity.

A cura di Marco Beltrami

Coppa Italia in tv, dove vedere Napoli–Fiorentina

Il Napoli sfida la Fiorentina negli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti e quella di Italiano scenderanno in campo oggi giovedì 12 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. I padroni di casa reduci dalla vittoria di misura sulla Sampdoria, sono all'esordio nel torneo essendo una delle 8 squadre teste di serie della competizione mentre la Viola ha già superato due turni, contro Cosenza e Benevento.

Spalletti deve fare i conti con diverse assenze, in primis quelle di Koulibaly, Insigne e Osimhen potrebbe fare affidamento sul giovane Zanoli e sul neoacquisto Tuanzebe. Italiano scenderà in campo con il 4-3-3, con Piatek nelle vesti di sostituto del bomber Vlahovic. La vincente di Napoli-Fiorentina affronterà ai quarti di Coppa Italia, quella di Atalanta-Venezia. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match:

Partita : Napoli-Fiorentina

: Napoli-Fiorentina Quando si gioca: giovedì 13 gennaio 2022

giovedì 13 gennaio 2022 Dove si gioca: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Orario: 18:00

18:00 Canale TV: Italia 1

Italia 1 Diretta streaming: Mediaset Infinity, SportMediaset.it

Mediaset Infinity, SportMediaset.it Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta TV

Dove vedere Napoli-Fiorentina di Coppa Italia in TV? Il match valido per gli ottavi di finale sarà visibile in chiaro su Italia Uno, con Mediaset che ha acquistato i diritti del torneo fino al 2024. Dunque basterà sintonizzarsi attraverso i propri televisori su Italia Uno, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti, con il collegamento a partire dalle 17:30. Telecronisti della sfida saranno Roberto Ciarapica e Andrea Agostinelli.

Napoli-Fiorentina, dove vederla in streaming

Come si potrà vedere Napoli-Fiorentina in streaming? La partita degli ottavi di Coppa Italia si potrà seguire in chiaro su dispositivi portatili e computer, collegandosi Mediaset Infinity, sia sul sito che attraverso l'apposita applicazione. Il match tra azzurri e viola sarà trasmesso in streaming anche su Sportmediaset.it.

A che ora si gioca la partita di Coppa Italia

Il match tra Napoli e Fiorentina si giocherà oggi giovedì 13 gennaio alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In palio tra la squadra di Spalletti e quella di Italiano i quarti di finale contro una tra Atalanta e Venezia. Per gli azzurri si tratta dell'esordio nella Coppa Italia, mentre i viola hanno già battuto Cosenza e Benevento.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina di Coppa Italia potrebbe offrire ai due allenatori la possibilità di effettuare alcune sperimentazioni nelle formazioni. Nella squadra di casa potrebbe esserci spazio per il giovane Zanoli e l'ultimo arrivato Tuanzebe, con Petagna confermato in avanti. Italiano potrebbe concedere minuti ai due neoacquisti Ikone e Piatek, al ritorno in Serie A. Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All. Italiano.