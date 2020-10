Il Napoli ha fatto sapere, tramite un tweet sul proprio canale ufficiale social, che "durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas". Solo pochi minuti fa, lo stesso club aveva fatto sapere che tutto il gruppo squadra era risultato negativo ma che dovevano ancora essere processati quattro tamponi.

Dopo Zielinski, per quanto riguarda dei calciatori del Napoli, è risultare positivo è stato anche Elif Elmas, per il resto tutti negativi i tamponi al resto della squadra. Gli azzurri potranno dunque partire per Torino in vista della sfida di domani sera contro la Juventus. Gli azzurri sono infatti attesi domani sera dalla super sfida di Serie A all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Pirlo.

Napoli, Elmas positivo al coronavirus

L'allarme scattato dopo la positività al Covid-19 riscontrata da buona parte della rosa dei calciatori del Genoa che avevano giocato l'ultima sfida di campionato contro il Napoli, ha portato gli azzurri, negli ultimi giorni a provvedere subito a sottoporre i propri tesserati al test del tampone. A risultare positivo, tra i calciatori, è stato subito Zielinski.

Questa mattina poi, il gruppo, in vista della super sfida di campionato contro la Juventus in programma domani sera all'Allianz Stadium di Torino, si è sottoposto ad un nuovo test del tampone in cui a risultare positivo è stato il solo Elif Elmas che di fatto non partirà con i compagni per Torino. Tutto il resto della squadra è risultato invece negativo. Domani mattina, inoltre, è previsto un ulteriore test a Torino per gli uomini di Gattuso, prima della partita, in modo da avere un quadro completo e sicuro anche per garantire la sicurezza degli avversari.