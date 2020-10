"Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi". Così il club azzurro ha fatto il punto sull'ultima tornata dei test, prima della partenza della squadra per Torino, dove domani sera si giocherà (a questo punto quasi sicuramente) il match con la Juventus. Si attendono dunque solamente i risultati di 4 tamponi per avere il quadro completo della situazione.

I calciatori di Gattuso domenica scorsa hanno giocato contro il Genoa. Se prima del match tra i rossoblu erano risultati positivi solo Schone e Perin, dopo l'incontro c'è stato un vero e proprio boom di contagiati: basti pensare che ad oggi sono 22 i tesserati della società del capoluogo ligure che hanno contratto il virus. Una situazione che ha fatto scattare il campanello d'allarme e che inevitabilmente ha portato al rinvio di Genoa-Torino in programma oggi. Occhi puntati dunque sul Napoli, con giocatori, staff tecnico e addetti ai lavori costretti a sottoporsi a diverse sessioni di tamponi.

Se la prima sessione di test ha dato esito negativo per tutti, nella seconda occasione sono risultati positivi Zielinski protagonista in occasione del match contro il Genoa (con tanto di gol all'attivo) e un componente dello staff di Gennaro Gattuso. Questa mattina terzo giro di tamponi in casa partenopea presso il centro tecnico di Castel Volturno, prima degli allenamenti. Anche il centrocampista polacco che è asintomatico si è sottoposto al test direttamente dalla sua abitazione. I risultati attesi per il primo pomeriggio hanno tranquillizzato tutto l'ambiente in attesa degli ultimi 4 tamponi ancora da verificare.

Alla luce dunque dei risultati arrivati dalla terza tornata di tamponi, il match tra Juventus e Napoli in programma domenica sera allo Stadium non è a rischio. Regolamento alla mano infatti, bastano 13 calciatori disponibili per far scendere in campo una squadra di calcio. Sulla carta dunque ci sono tutte le premesse per la regolare disputa della partita, anche se la paura comunque resta notevole.