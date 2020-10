Il caso di Genoa-Torino, rinviata dopo il boom di positivi al Covid tra i rossoblu, ha fatto suonare il campanello d’allarme in Serie A. Cosa accadrà ora in caso di situazioni simili con nuovi casi di contagi all'interno delle squadre? La Lega di Serie A con un comunicato pubblicato sui propri canali ha spiegato che per la disputa delle partite basteranno 13 giocatori negativi. Se la squadra non dovesse presentarsi, allora in quell’eventualità scatterebbe la sconfitta a tavolino. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle norme che regoleranno il prosieguo della stagione.

Covid in Serie A, il regolamento in caso di giocatori positivi

19 casi di positività complessivi al Genoa, con rinvio del match con il Torino, e due casi di positività (Zielinski e un collaboratore) in casa Napoli, in attesa dei risultati dei nuovi tamponi. La Lega Serie A attraverso una nota ufficiale ha fatto chiarezza sulle procedure per portare avanti il campionato, con il dettaglio sulle condizioni per la regolare disputa dei match. Nel caso in cui all'interno delle squadre ci fossero uno o più giocatori positivi al Coronavirus, la squadra scenderà in campo purché "abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere), e alla condizione che i suddetti calciatori siano, in ogni caso, risultati negativi ai test che precedono la gara in questione in ossequio al Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio".

Cosa dice il regolamento, con 13 giocatori negativi al Covid si gioca

Per quanto riguarda invece il rinvio delle partite è stato stabilito che "qualora, in un arco temporale di sette giorni consecutivi di calendario dieci o più calciatori del Club – ai quali sia stato assegnato il numero di maglia dovessero risultare positivi al virus SARS-CoV-2, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A disporrà automaticamente il rinvio della prima gara utile nel quale sarà impegnato il Club, che sarà riprogrammata in una data stabilita insindacabilmente dal Presidente stesso". Nel nuovo regolamento però è anche chiarito quello che dovrà accadere dopo il rinvio della prima partita. Per tutte le gare successive infatti: "Il Club, anche nell'ipotesi in cui vi sia la positività di dieci o più calciatori (insorta nell'arco temporale di sette giorni), dovrà disputare tutte le suddette gare nell'ipotesi in cui disponga di tredici calciatori".

Questo significa che il rinvio potrà accadere solo una volta nella stagione dopodiché scatterà la sconfitta a tavolino. Si legge nel comunicato: "il rinvio che precede sarà concesso a ciascun Club per una sola volta nel corso della stagione sportiva e ciò indipendentemente dalla competizione nel quale esso sia disposto (salvo che non si tratti della Supercoppa di Lega, delle semifinali e della Finale di Coppa Italia per le quali il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A disporrà automaticamente un ulteriore ed autonomo rinvio – uno per ciascuna delle due competizioni – in favore di ogni Club in gara e, dunque, anche nell'ipotesi in cui uno di essi abbia già beneficiato in precedenza del rinvio), con la conseguenza che, per tutte le gare successive all'intervenuta concessione del rinvio (ad eccezione della Supercoppa di Lega, delle semifinali e della Finale di Coppa Italia), il Club, anche nell'ipotesi in cui vi sia la positività di dieci o più calciatori (insorta nell'arco temporale di sette giorni), dovrà disputare tutte le suddette gare nell'ipotesi in cui disponga di tredici calciatori – come individuati al punto 2 – mentre, in difetto di tale disponibilità, subirà la sanzione di cui al punto 3 (ovvero la sconfitta a tavolino, ndr).