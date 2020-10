I calciatori del Napoli hanno effettuato sabato mattina il terzo giro di tamponi per capire se ci sono altri contagi al Covid-19, dopo quello di Zielinski. I test sono stati effettuati al centro tecnico di Castel Volturno, prima dell'ultimo allenamento della settimana. Tampone invece a casa per Zielinski che è risultato l'unico contagiato tra i calciatori, fortunatamente è asintomatico, e fa sapere di sentirsi bene. La società del presidente De Laurentiis vuole capire che se ci sono altri calciatori positivi. I risultati sono attesi tra il pomeriggio e la serata, arriveranno comunque prima della partenza del Napoli alla volta di Torino, dove si dovrebbe disputare la partita con la Juventus.

Perché i calciatori del Napoli hanno effettuato un altro tampone

I giocatori di Gattuso domenica scorsa sono scesi in campo contro il Genoa, che prima di quell'incontro aveva annunciato di avere un paio di calciatori positivi. Ma dopo quell'incontro il numero dei contagiati tra i tesserati genoani è cresciuto a dismisura, ora sono addirittura 18 i calciatori che hanno contratto il virus. E va da sé che sotto la lente d'ingrandimento ora c'è il Napoli. Tutti, calciatori e staff tecnico, sono stati ‘tamponati' a inizio settimana e i risultati sono stati ottimi: nessun positivo, dopo il secondo tampone è risultato contagiato Zielinski, oltre a un componente dello staff di Gattuso.

Juventus-Napoli resta sempre a rischio

Il posticipo della 3a giornata di Serie A tra la Juventus e il Napoli tecnicamente non è a rischio rinvio, perché le regole Uefa stabiliscono che bastano 13 giocatori (più un portiere) per far scendere in campo una squadra di calcio. Ma la paura è tanta e in caso di contagi ulteriori tra i giocatori partenopei non si può escludere il rinvio a data da destinarsi dell'incontro tra la Juve e il Napoli.