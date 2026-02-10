Napoli-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Como è uno dei quarti di finale di Coppa Italia: si gioca allo stadio Diego Armando Maradona con fischio d’inizio alle 21:00, diretta in chiaro in Tv su Italia1. Le formazioni di Conte e Fabregas.

Napoli e Como scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona per il quarto di finale di Coppa Italia: in palio c'è l’accesso alla doppia semifinale contro l’Inter. Fischio d'inizio alle ore 21:00 e il match si potrà vedere in Tv in chiaro su Italia1 e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

I partenopei inseguono un trofeo che manca da dodici anni: l’ultima Coppa Italia risale al 2013/2014, con Rafa Benítez e il tridente offensivo formato da Callejón, Higuaín e Insigne. La squadra di Antonio Conte viene dalla vittoria di Genova raggiunta nei minuti di recupero ma convive con le difficoltà dettate dagli infortuni.

Sul fronte opposto, continua il percorso sorprendente del Como: il progetto giovane guidato da Cesc Fàbregas sogna un posto nelle competizioni europee e, come già accaduto al Bologna la scorsa stagione, anche il cammino in Coppa Italia può diventare una scorciatoia verso l’Europa.

Partita: Napoli-Como

Orario: 21:00

Quando: martedì 10 febbraio 2026

Dove: stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Diretta TV: Italia1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: quarti di finale Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Como in TV: la diretta in chiaro

La partita tra Napoli e Como si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e il commento di Simone Tiribocchi. Nello studio, condotto da Monica Bertini, ci saranno Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti.

A che ora e dove vedere Napoli-Como in streaming

Napoli-Como sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su Mediaset Infinity, attraverso l'app o da pc. Il fischio d'inizio allo stadio Maradona di Napoli è previsto per le ore 21:00.

Napoli-Como, le formazioni della partita di Coppa Italia

Conte fa un po' di turnover, lanciando dal 1′ Giovane e Alisson Santos a supporto di Hojlund in attacco. Fabregas con il consueto 4-2-3-1 con Vojvoda, Nico Paz e Baturina sulla trequarti e Douvikas unico riferimento offensivo.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.