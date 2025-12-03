Napoli-Cagliari di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca al Maradona, calcio d’inizio alle ore 18. Diretta TV e streaming in chiaro.

Il Napoli e il Cagliari dopo tre mesi tornano ad affrontarsi. Dopo la sfida di Serie A, disputata lo scorso 30 agosto e decisa da un gol nel finale di Anguissa, stavolta, sempre al Maradona, le squadre di Conte e Pisacane scendono in campo per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca, oggi mercoledì 3 dicembre, in gara secca. Ciò significa che in caso di pareggio al 90′ si continua, ma non ci sono i supplementari. Si andrebbe direttamente ai calci di rigori. L'incontro si potrà seguire in diretta TV in chiaro, su Italia 1. Si parte alle ore 18.

Napoli-Cagliari sarà materialmente la terza partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che si può seguire in diretta TV in chiaro sui canali Mediaset. Questo match si potrà su Italia 1. Chi vincerà sfiderà nei quarti di finale, nel mese di febbraio, la vincente dell'ultimo quarto, sempre cronologicamente parlando, Fiorentina-Como. Il Napoli farà un massiccio turnover, così come il Cagliari. I campioni d'Italia proveranno a sfatare un tabù. Perché negli ultimi quattro anni il Napoli ha sempre perso agli ottavi di Coppa Italia.

Partita: Napoli-Cagliari

Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Quando: mercoledì 3 dicembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: ottavi Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Cagliari in TV: la diretta in chiaro

La partita che prenderà il via alle ore 18 al Maradona si potrà seguire in chiaro. Mediaset ha i diritti della competizione e manderà in onda tutti i match della giornata su Italia 1. Prima Atalanta-Genoa, poi Napoli-Cagliari e infine Inter-Venezia, unica squadra di Serie B ancora in lizza.

Napoli-Cagliari, dove vederla in streaming: l'orario

Anche lo streaming sarà gratuito. Partita per tutti anche online con Mediaset Infinity, che manderà in onda la sfida tra il Napoli e il Cagliari.

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Turnover totale per il Napoli: Conte sarà obbligato, viste le assenze, a far giocare due calciatori di movimento che erano in campo a Roma, Beukema e Olivera, oltre al confermato Milinkovic-Savic tra i pali (Meret è ancora infortunato). Per il resto ci saranno dunque otto cambi. Anche il Cagliari effettuerà una rotazione degli uomini a disposizione di Pisacane.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez; Di Pardo, Cavuoti, Prati, Gaetano, Idrissi; Kilicsoy, Luvumbo. All. Pisacane