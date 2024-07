video suggerito

Napoli-Brest dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Napoli-Brest è la quarta amichevole della squadra di Antonio Conte in preparazione alla stagione 2024-2025: fischio d’inizio alle ore 20:00 con diretta tv e streaming su One Football. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la vittoria per 4-0 contro i campioni d'Albania dell'Egnatia il Napoli scende in campo per la quarta amichevole pre-season 2024-2025 e sfiderà il Brest, formazione di Ligue 1. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo mercoledì 31 luglio alle ore 20 allo stadio stadio Teofilo Platini di Castel di Sangro, dove gli azzurri stanno sostenendo la seconda parte di ritiro, e il match si potrà vede in diretta TV e streaming su One Football.

Il Napoli è a lavoro sia in campo che sul mercato: agli ordini di Conte e del suo staff i giocatori si stanno preparando per la stagione che sta per iniziare con allenamenti e amichevoli, mentre sul mercato Manna e De Laurentiis stanno provando ad accontentare le richieste del nuovo allenatore: in attacco il nome preferito è Romelu Lukaku, ma bisogna prima piazzare Victor Osimhen; mentre per rinforzare il centrocampo i nomi di Gilmour e Brescianini sono sempre in cima al taccuino dei partenopei.

Il Napoli in questa pre-season ha battuto per 4-0 l'Egnatia per 4-0, mettendo in mostra Kvaratskhelia subito in buona forma, e prima aveva avuto la meglio sul Mantova (3-0) e sull'Anuane (4-0). Il Brest non sta disputando delle amichevoli confortanti in vista dell'inizio dell'anno: nelle ultime due uscite sono arrivate una sconfitta 1-0 con il Laval e un pareggio per 1-1 con il Lorient.

Partita: Napoli-Brest

Dove: stadio Teofilo Platini, Castel di Sangro

Quando: mercoledì 31 luglio 2024

Orario: 20:00

Diretta TV: One Football

Diretta Streaming: One Football

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Brest in diretta TV

La quarta uscita stagionale del Napoli contro il Brest verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su OneFootball a pagamento al costo di euro 6,99: per vederla in tv bisogna scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile. Il telecronista sarà Carlo Alvino.

Napoli-Brest dove vederla in diretta streaming

La quarta amichevole degli azzurri sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobile.

La probabile formazione del Napoli contro il Brest

Antonio Conte dovrebbe puntare ancora sul tridente formato da Politano, Kvaratskhelia e Simeone. In campo i nuovi Marin e Spinazzola da 1′, provato Olivera nel trio di difesa.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Marin, Rrahmani, Olivera; Di Lorenzo, Folorunsho, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. Allenatore: Conte.