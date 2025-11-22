Napoli-Atalanta, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Dopo qualche giorno di pausa Antonio Conte è rientrato a Napoli per riprendere in mano la squadra e cercare di raddrizzare il suo cammino. Gli azzurri sono arrivati alla sosta per le nazionali con la sconfitta contro il Bologna e sono attesi dall'incognita Atalanta, dove Raffaele Palladino farà l'esordio in panchina. La gara si giocherà oggi, sabato 22 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Maradona, diretta TV su DAZN e Sky.

Per entrambe le squadre sarà una sfida molto delicata. Il Napoli cerca conferme dal suo gruppo di giocatori, specialmente da leader come McTominay che durante la sosta ha vissuto momenti importanti con la sua nazionale: la sconfitta contro il Bologna ha aperto una crepa che Conte dovrà sanare con una vittoria, soprattutto per restare aggrappato al treno in testa alla classifica. Dall'altra parte invece il nuovo allenatore vuole cominciare bebe il suo percorso. Palladino esordirà all'Atalanta a pochi chilometri dal luogo in cui è nato e cresciuto e avrà il compito di risollevare la Dea, in difficoltà dopo l'addio di Gasperini e i pochi mesi trascorsi con Juric.

Partita: Napoli-Atalanta

Dove: stadio Maradona, Napoli

Quando: sabato 22 novembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky, NOW

Competizione: Serie A, 12a giornata

Dove vedere Napoli-Atalanta in TV: la diretta della partita

Le due squadre torneranno in campo dopo la sosta oggi alle ore 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. La partita degli azzurri contro l'Atalanta sarà trasmessa in diretta TV sull'app di DAZN, compatibile con la smart tv, ma in contemporanea anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Su DAZN la telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini e Dario Marcolin, mentre su Sky ci sarà Federico Zancan con Luca Marchegiani al commento tecnico.

Napoli-Atalanta, dove vederla in streaming

La partita tra Napoli e Atalanta sarà visibile anche in streaming, collegandosi all'app di DAZN oppure accedendo al sito web e inserendo le proprie credenziali. Gli abbonati Sky invece avranno a disposizione l'app di SkyGo inclusa nella loro offerta, mentre ci sarà la diretta streaming dell'evento anche su NOW.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Gli azzurri hanno qualche difficoltà a centrocampo e durante la sosta hanno perso anche Anguissa per infortunio. Conte cambia modulo e punta sul 3-4-3 con Lobotka e McTominay in mezzo al campo, a sinistra Gutierrez come titolare per far riposare il rientrante Oliveira. Neres nel tridente con Politano e Højlund.

C'è curiosità sulla prima Atalanta targata Palladino: non dovrebbero esserci grande stravolgimenti e l'allenatore partirà dalle certezze De Ketelaere e Lookman che faranno da sostegno alla prima punta Scamacca nel suo 3-4-2-1.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Højlund, Neres. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1):Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.