McTominay fa una rovesciata bellissima e un gol pazzesco alla Danimarca: si arrampica in cielo

Il centrocampista del Napoli ha realizzato la rete del vantaggio nella partita di qualificazione ai Mondiali sfoggiando un gesto tecnico e una prodezza balistica bellissimi.

Il gol segnato da Scott McTominay in Scozia-Danimarca fa strabuzzare gli occhi agli appassionati di calcio e ai tifosi. Il centrocampista del Napoli realizza la rete del vantaggio nella partita di qualificazione ai Mondiali sfoggiando una rovesciata bellissima e pazzesca per il gesto tecnico e la prodezza balistica. Si è arrampicato in cielo, rubando il tempo e lo spazio ai difensori scandinavi e colpendo la palla di collo pieno col destro. Traiettoria imprendibile per il portiere avversario, Schmeichel: a Glasgow lo stadio esplode. E ai sostenitori partenopei è sembrato (quasi) di rivedere il fotogramma della sfida scudetto contro il Cagliari, quando fu proprio l'ex Manchester United ad aprire le marcature (il raddoppio fu opera di Lukaku).

La "bicicletta" che non ha dato scampo a Schmeichel

L'episodio che ha spaccato la partita è accaduto al 3° minuto del primo tempo. A freddo, McTominay ha trovato lo spunto vincente in una delle sue incursioni nell'area della Danimarca. Perfetto il cross calibrato che Doak ha lasciato partire quando ha visto il compagno di squadra che s'era appostato nell'area di rigore: questione di attimi, il tempo di liberarsi dalla marcatura per ritagliarsi abbastanza agio da coordinarsi in volo e impattare la palla nella maniera migliore possibile col destro.

"Mcfratm", come lo hanno ribattezzato i tifosi del Napoli, s'è reso protagonista di uno stacco poderoso che ha reso vano anche il tentativo di un difensore avversario di contrastarne il movimento. Il salto è stato notevole e ha messo la sfera lì dove nemmeno un estremo difensore bravo ed esperto come Schmeichel può arrivare.

Il gol messo a referto da McTominay è tanto pesante quanto l'importanza dell'incontro per gli equilibri in classifica del Gruppo C e mettere le mani sul primato che vale l'accesso diretto alla Coppa del Mondo. All'Hampton Park di Glasgow, infatti, tra Scozia e Danimarca è in palio il primo posto.

La prodezza in rovesciata di McTominay come CR7 contro la Juve

Il pensiero è andato lì, perché un po' di similitudine c'è. La rete fatta salendo sulla "bicicletta" ha messo in controluce le immagini del centrocampista azzurro e quella di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid.

A Torino, durante un match di Champions giocato contro la Juventus, CR7 strappò applausi per quel gesto da campione che lasciò lo stadio a bocca aperta e spinse il pubblico – anche di fede bianconera – a tributargli la giusta standing ovation riconoscendone la grandezza.