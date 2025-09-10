Serie A
Nainggolan smonta McTominay e Kean: “Uno è buono per il Fantacalcio, l’altro sopravvalutato”

L’ex centrocampista belga dà giudizi trancianti su alcuni calciatori di questa Serie A. È durissimo con lo scozzese e l’attaccante della Viola. E boccia un altro calciatore del Napoli.
A cura di Maurizio De Santis
Scott McTominay è stato il miglior calciatore della Serie A nella scorsa stagione e protagonista dello scudetto vinto dal Napoli. Per Radja Nainggolan, però, lo scozzese ex Manchester United non è poi così forte. Cita l'esperienza a Old Trafford e azzarda: "Lì non giocava perché scarso… non è un palleggiatore e nemmeno è forte tecnicamente. Per il Fantacalcio va bene perché fa gol ma se è per questo in una stagione ne ho fatti 11 e mi sa che lui ancora non c'è arrivato".

Nainggolan stronca McTominay: "Io ero un'altra cosa"

L'ex centrocampista belga non usa giri di parole quando è chiamato a esprimere un giudizio. Anzi, all'inizio, quando sente che durante la presentazione viene accostato al centrocampista dei partenopei, ha un sussulto e prende male quella valutazione. "Scusami, eh… ma su quel paragone proprio non sono d'accordo – ha ammesso quale ospite del podcast FantaLab e -. Al mio prime ero un'altra cosa".

La riflessione sull'ex dei Red Devils continua e non gli risparmia altre critiche o, addirittura, è lui a proporre confronti arditi: "McTominay è un giocatore perfetto per il gioco di Antonio Conte perché si sa inserire bene. Se è per questo anche Giaccherini lo sapeva fare… lo scozzese non ha le qualità di Vidal, non è un giocatore che ti distribuisce il gioco, non è un giocatore che ti fa recuperare palla e te la mette da una parte".

Il giudizio su Moise Kean: "È sopravvalutato"

Altro giro, altro giudizio tranciante. Questa volta tocca a Moise Kean, reduce dalla doppietta in Nazionale. Nainggolan lo liquida con una parola: "È sopravvalutato".

Rafa Leao del Milan: "Diciamo che è rimandato"

A Rafa Leao, invece, riserva una carezza in un pugno: "Per me è un giocatore con i colpi dal campione ma li fa vedere troppo poco. Quindi devo dire che sopravvalutato? No. Devo dire che è sottovalutato? No, perché poi comunque ha tanta qualità. Diciamo che è rimandato: è un giocatore forte… quando vuole risolvere la partita la risolve, solo che la risolve troppo poco per le qualità che ha".

Hojlund bocciato: "Per me vale Kristović"

Ultimo "cioccolatino" riservato a Hojlund, neo acquisto del Napoli. "Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Kristović, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi gol, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio".

