Muore di infarto durante il riscaldamento, tragedia in Oman: ancora un lutto nel mondo del calcio Mukhaled Al-Raqad, giocatore del Muscat FC, è morto d’infarto durante il riscaldamento di una partita del campionato dell’Oman. Un altro lutto nel mondo del calcio.

A cura di Vito Lamorte

Il mondo del calcio travolto da un'altra tragedia questa settimana a causa della morte di un calciatore per problemi cardiaci: il giocatore del Muscat FC, Mukhaled Al-Raqad, è svenuto durante il riscaldamento della partita di campionato dell'Oman che la sua squadra avrebbe dovuto giocare contro il Suwaiq. Il 29enne è crollato sul terreno di gioco poco prima dell'inizio della partita ed è stato immediatamente portato all'ospedale più vicino ma non c'è stato nulla da fare. I medici hanno cercato di rianimarlo, ma la notizia della scomparsa di Al-Raqad è arrivata poche ore dopo.

La morte del calciatore del Muscat FC è avvenuta poche ore dopo quella del croato Marin Cacic, 23enne giocatore dell'NK Nehaj che ha perso anche la vita giovedì scorso sempre a causa di un problema cardiaco. Anche in Italia nei giorni scorsi è scomparso un ragazzo di 18 anni per un malore in campo: ogni tentativo di soccorso per salvare Adrien Sandjo, attaccante che giocava nel campionato di Promozione, si è rivelato vano. In Egitto, invece, l’allenatore dell’Al-Majd Al-Iskandari, Adham Al-Selehdar, è stato colpito da un infarto a seguito del gol della sua squadra.

Una serie di situazioni che inizia ad essere davvero preoccupante. La morte di Mukhaled Al-Raqad, messa in relazione con quelle delle scorse settimane, potrebbe far scattare un allarme nel mondo del calcio, visto che è sempre più difficile accettare come queste anomalie cardiache accadano ai calciatori che si sottopongono a continui controlli. Dopo le vicende che hanno visti protagonisti Eriksen e Aguero nel corso del 2021, qualche domanda i medici che seguono lo sport dall'interno se la stanno ponendo.

Leggi anche La tragedia di Natale: calciatore muore a 18 anni dopo un malore in campo

Mukhaled Al-Raqad è deceduto in ospedale e la notizia è stata data dal suo club: "Con il cuore pieno di fede nell'accettare la volontà di Dio, la dirigenza del Muscat Sports Club e tutti i suoi affiliati porgono le più sincere condoglianze alla famiglia di Al-Raqad".