Dramma in Egitto, l’allenatore muore d’infarto: non ha retto l’emozione dopo il gol al 92′ Il calcio egiziano è in lutto dopo la morte dell’allenatore dell’Al-Majd Al-Iskandari, Adham Al-Selehdar. Il tecnico è stato vittima di un infarto a seguito del gol della sua squadra.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dramma in Egitto per la morte dell'allenatore dell’Al-Majd Al-Iskandari. Ciò che è accaduto in campo è stato a dir poco pauroso. Adham Al-Selehdar, tecnico del club egiziano che milita nel campionato di seconda divisione, stava affrontando con la propria squadra l’Al Zarka. Partita serrata ed equilibrata fino al 92′ quando l’Al-Majd Al-Iskandari sblocca il risultato. Grande entusiasmo da parte dei giocatori per quella rete. Un'emozione unica che però è costata cara all'allenatore che, come si evince dalle immagini, si è improvvisamente accasciato al suolo per un infarto.

Immediatamente i collaboratori tecnici e le due panchine hanno segnalato all'arbitro quanto stesse accadendo. La partita si è subito fermata per permettere l'ingresso sul rettangolo verde dei sanitari e l'ambulanza che ha immediatamente trasportato in ospedale l'allenatore. Ma purtroppo il cuore di Adham Al-Selehdar si era fermato ancor prima che l'ambulanza giungesse in ospedale. I giocatori erano increduli e il club è rimasto basito da quanto accaduto tanto da decretare subito tre giorni di lutto in memoria dell'allenatore deceduto. Un evento che ha lasciato senza parole l'intero movimento calcistico egiziano.

L'El Magd ha dunque annunciato un periodo di lutto totale di sei giorni sospendendo anche la prossima partita. Oltre ad essere un celebre allenatore, El-Sehadar ha anche goduto di una grande carriera come giocatore. L'allenatore ha vinto la Premier League egiziana con l'Ismaily negli anni '90 e ha anche vinto la coppa con il club. In seguito è poi tornato come allenatore e costruendosi anche una buona reputazione come allenatore rispettato nel paese. L'El Magd è adesso salito al settimo posto nella classifica di seconda divisione con la vittoria di giovedì e ora ha 14 punti dopo nove partite giocate