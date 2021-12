La tragedia di Natale: calciatore muore a 18 anni dopo un malore in campo Per Adrien Sandjo, attaccante 18enne che giocava nel campionato di Promozione, ogni tentativo di soccorso s’è rivelato vano. Il calciatore del Cit Turin (in prestito dal Bacigalupo), in campo nella partita organizzata dalla Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19, è stato colto da un malore improvviso.

Adrien Sandjo colto da malore durante una partita

La tragedia di Natale s'è consumata sul campo "Beppe Viola" in via Palatucci, a Torino. Ed è stato come rivedere la scena drammatica di Eriksen che agli Europei si accascia al suolo. Allora ci fu il lieto fine, i medici riuscirono a salvargli la vita rianimandolo con il defibrillatore. Per Adrien Sandjo, attaccante 18enne che giocava nel campionato di Promozione, ogni tentativo di soccorso s'è rivelato vano. Il calciatore del Cit Turin (in prestito dal Bacigalupo), in campo nella partita organizzata dalla Rappresentativa Piemonte-Valle d’Aosta Under 19, è stato colto da un malore improvviso ed è andato in arresto cardiaco.

Il malore sotto gli occhi dei compagni di squadra

Chi ha assistito alla scena e lo ha visto crollare non dimenticherà mai quei momenti che ti gelano il sangue nelle vene. Sandjo era lontano dall'azione quando si è piegato sulle ginocchia ed è finito a terra. Ha avuto un sussulto, provando a rialzarsi ma non ci è riuscito. La gravità della situazione era chiara, i compagni di squadra hanno provato a soccorrerlo e poi si sono stretti intorno a lui durante l'intervento del personale medico.

Il decesso dichiarato in ospedale

Il ragazzo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale "Molinette" dove è stato sottoposto all'Ecmo, quella che in gergo indica l'intervento di ossigenazione extracorporea a membrana. Intubato e in coma farmacologico, il suo cuore aveva continuato a battere regalando una timida speranza a familiari e amici ma col passare delle ore le condizioni di salute del giovane calciatore si sono progressivamente aggravate. È successo tutto intorno alle 16 di mercoledì 22 dicembre, a pochi giorni dal Natale. Nel pomeriggio di giovedì i medici ne hanno constatato la morte cerebrale, allo scoccare della mezzanotte la dichiarazione del decesso con la famiglia che aveva già autorizzato l'espianto e la donazione degli organi.

Il Presidente del Cit Turin, Angelo Frau, prima ancora che arrivasse la notizia più difficile da raccontare e da accettare, aveva raccontato: "Quando abbiamo comunicato a Adrien della convocazione in Rappresentativa ed era davvero al settimo cielo". Impossibile dimenticare, riposa in pace Adrien.