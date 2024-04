video suggerito

Una donna di 54 anni è morta allo stadio prima di Celtic-St.Mirren: tragedia in Scozia Una donna di 54 anni è morta allo stadio prima di Celtic-St Mirren: tragedia in Scozia prima della partita di Scottish Premiership. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una donna di 54 anni è morta allo stadio prima di Celtic-St.Mirren: tragedia in Scozia prima della partita di Scottish Premiership. Una notizia terribile che ha sconvolto tutto il mondo calcistico scozzese e che qualche ora è diventata di dominio pubblico. La polizia afferma di essere stata informata del malore di una donna nei bagni dello stadio poco dopo le 14:30 di sabato 13 aprile e sono intervenuti i servizi di emergenza sul posto ma il decesso della donna è stato dichiarato sul posto.

Gli agenti hanno confermato che la morte non è stata trattata come "sospetta", ovvero che il medico non ha avuto sospetti sul fatto che il decesso fosse dovuto a cause delittuose, e nelle prossime ore verrà redatta una relazione sul caso per dare più dettagli sull'accaduto.

Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: “Siamo stati informati del malore di una donna nei bagni del Celtic Park a Glasgow intorno alle 14:45 di sabato 13 aprile. Sono intervenuti i servizi di emergenza ma la donna di 54 anni è stata dichiarata morta sul posto. La morte non viene trattata come sospetta e verrà presentata una denuncia alla Procura fiscale".

Per la mera cronaca sportiva, il Celtic ha vinto per 3-0 la partita con il St. Mirren grazie ai gol di Hatate, Furuhashi e Idah: questo permette alla squadra di Brendan Rodgers si proseguire la sua corsa in testa alla Scottish Premiership con quattro punto di vantaggio sui Rangers, che nell'ultimo turno hanno perso per 3-2 in casa del Ross County.

L'allenatore degli Hoops ha parlato alla BBC Scotland dopo la partita ed è parso molto soddisfatto: "Siamo in una posizione fantastica. Non vedo l'ora che arrivi questo periodo: è qui che il Celtic prende vita. Cinque partite alla fine, trofei in palio, Coppa di Scozia in palio, ci siamo e ci giocheremo le nostre chance come sempre".