Inizio di gara shock per lo Spezia a Torino. Nel terzo anticipo della 18a giornata della Serie A 2020/2021 Luca Vignali è stato espulso dopo 7′ dall'inizio del match per un brutto fallo su Nicola Murru e l'arbitro Michael Fabbri, dopo aver rivisto l'episodio al VAR, ha modificato la sua prima decisione cambiando il colore del cartellino per il terzino bianconero da giallo a rosso.

Il calciatore classe 1996 è entrato in malo modo e col col piede a martello sul laterale granata ma l'intervento è parso da subito molto duro e da sanzionare in maniera un po' più severe dell'ammonizione. Il direttore di gara ha rivisto l'episodio dopo l'invito della sala VAR e in seguito alla on field review ha cambiato la sua decisione: per questo motivo lo Spezia è rimasto in inferiorità numerica dopo soltanto otto minuti di gioco allo stadio Olimpico Grande Torino.

Saltano tutti i piani tattici e soluzioni studiate alla vigilia e ora i bianconeri di Italiano devono riorganizzarsi per giocare con un uomo in meno per quasi tutto il match. Nei minuti successivi Vincenzo Italiano, allenatore dei liguri, ha cambiato l'assetto della sua squadra inserendo Estevez nel ruolo di terzino e richiamando Farias. Si tratta dell’espulsione più veloce mai assegnata in Serie A da quella di Kalidou Koulibaly in Fiorentina-Napoli dell’aprile 2018: il quell'occasione il difensore senegalese era stato espulso dopo sei minuti. A riportare questo dato è Opta.

