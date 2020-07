È alla fine del primo tempo che si verifica l'episodio da moviola nella sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter. L'azione contestata dai nerazzurri (fino a quel momento in vantaggio grazie al colpo di testa dell'olandese de Vrij) fa riferimento a un presunto fallo commesso da Kolarov su Lautaro Martinez. È per questa ragione che il direttore di gara, dopo un rapido silent check con i collaboratori in cabina di regia (Guida e Di Vuolo) sceglie di andare a rivedere la dinamica alla on-field-review. Di Bello si sincera di tutto ricorrendo al Var e, nell'esaminare le immagini a disposizione, ritiene che il tocco del difensore serbo non sia influente, si sia trattato di un normale contrasto di gioco, il suo intervento sia stato regolare e sul pallone, convalida la rete del pareggio segnata da Spinazzola contro l'Inter.

Una decisione, quella adottata dall'arbitro Di Bello, che fa discutere e scatena le proteste dei tifosi in Rete. Cosa non convince? La valutazione del contatto, ovvero prima il tocco sul piede dell'argentino e poi la spinta alle spalle subita da Kolarov. Nell'uno e nell'altro caso il direttore di gara non ha ravvisato gli estremi per invalidare il pareggio dei capitolini.

A lasciare perplessi è anche il metro di giudizio che viene adottato da Di Bello relativamente alla valutazione dei contrasti. Se appare giusta l'ammonizione di Barella per intervento su Mkhitaryan al limite dell'area non è chiaro perché non abbia sanzionato con il cartellino giallo anche altri due episodi che vedono protagonisti diretti due calciatori della Roma. Nel primo caso Diawara colpisce Gagliardini (già a terra) con una scarpata al volto ma in questo frangente per Di Bello l'intervento del maliano è involontario. Nel secondo l'entrata di Pellegrini sempre su Gagliardini non viene sanzionata pur essendo pericolosa.

Altra decisione sotto i riflettori, la rete annullata a Lautaro Martinez in avvio di secondo tempo. L'assistente di linea segnala la posizione di fuorigioco dell'argentino su lancio da centrocampo. Il controllo è perfetto, l'esecuzione anche ma – come si evince dalle linee virtuali tracciate dal Var – la decisione è giusta: l'ex Racing è in offside.

Punizione di Eriksen nella fase più calda della ripresa. Ibanez è in barriera e salta per opporsi alla conclusione del danese: colpisce di mano ma il tocco è fuori area e appare involontario, il Var non può intervenire.

Incedibile l'ingenuità commessa da Spinazzola in occasione del calcio di rigore concesso all'Inter nel finale. Il difensore della Roma sbaglia in fase di disimpegno, non prende la palla e colpisce sullo stinco Moses. Per Di Bello, non lontano dall'azione, non ci sono dubbi: è rigore.