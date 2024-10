video suggerito

Mourinho si ritrova per terra in allenamento, abbattuto da un giocatore: “Non vestitevi così” Mourinho ha vissuto un allenamento particolare al Fenerbahce con un incidente con un suo giocatore. L’allenatore portoghese ha rimediato un curioso colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'ultimo allenamento del Fenerbahce si è rivelato particolarmente turbolento per José Mourinho. L'allenatore portoghese si è ritrovato per terra nel corso di una seduta, dopo un contatto abbastanza duro con un suo giocatore. Un incidente di percorso per l'ex di Inter e Roma che è uscito dal campo accompagnato dai componenti del suo staff. Fortunatamente Mou ha preso tutto con il sorriso, dando poi un consiglio ai suoi colleghi su Instagram.

Mourinho abbattuto da un suo giocatore in allenamento al Fenerbahce

È stato lo stesso José a postare sul suo profilo il video dell'accaduto. Una telecamera del centro sportivo ha ripreso la scena, con Mourinho che era vestito di scuro, con colori simili a quelli di una delle due squadre impegnate nella partitella. Lo Special ha indossato la tuta con un gilet e si è messo a seguire la sfida in campo. Dopo uno spostamento, un giocatore della formazione con la pettorina lo ha centrato in pieno alle spalle mettendolo letteralmente al tappeto.

José Mourinho accompagnato a braccio fuori dal campo, ma niente di grave

Mourinho si è subito toccato la gamba dolorante, con gli altri giocatori in campo e gli addetti dello staff che si sono preoccupati per le sue condizioni. Dopo l'intervento dello staff sanitario, l'allenatore del Fenerbahce si è rimesso in piedi ed è stato accompagnato fuori a braccio. Giusto uno stop precauzionale per Mourinho che non ha riportato conseguenze nel contatto con il suo calciatore Ismail Yüksek. Dopo un po' di minuti, ecco il ritorno in campo tra i sorrisi.

Poi su Instagram ci ha scherzato su condividendo l'accaduto con queste parole simpatiche. Un consiglio per gli allenatori più giovani: "Lezione ai giovani allenatori "non indossate mai lo stesso colore dei giocatori"... possono passarti la palla…. o prenderti a calci da dietro". E sicuramente Mourinho farà più attenzione al fuoco amico nel prossimo allenamento.