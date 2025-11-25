Mourinho esasperato dai giornalisti, non ne può più: “Tuo padre era gentile con te da piccolo?”

Mourinho sbotta dopo le critiche prima della Champions e di Benfica-Ajax: sfogo contro la stampa e in particolare chi non ha lesinato critiche.

José Mourinho sembra essere arrivato al limite e lo ha dimostrato alla vigilia del prossimo impegno in Champions con il suo Benfica, in casa dell'Ajax. L'allenatore portoghese, che ha bisogno di una vittoria contro l'altra squadra ancora senza punti in classifica, a più riprese ha esternato il suo malumore di fronte alle critiche ricevute per le prestazioni della sua squadra.

Mourinho esasperato in conferenza stampa prima della Champions

Sotto la lente d'ingrandimento ancora la vittoria in Coppa del Portogallo contro l'Atlético, arrivata con una prova tutt'altro che brillante. "Dio mio, Dio mio". Mourinho ha reagito così quando il suo interlocutore è tornato a parlare di quel match. Non ne può più l'ex di Porto, Inter, Real Madrid, United e Roma, e non fa niente per nasconderlo quando gli è stato chiesto se non abbia paura che le sue critiche ai giocatori possano "girare lo spogliatoio contro di lui".

Mourinho va sul personale, e tira in ballo il padre di un cronista

Esasperato da quello che considera un tormentone, Mourinho è andato un po' sul personale: "Tuo padre è sempre stato gentile con te quando eri piccolo, finché non sei diventato un adulto responsabile? Dici che ci sono fasi? È esattamente così". Un capitolo che però non è stato chiuso fino a quando poco dopo José non si è trovato a rispondere a un'altra domanda sulle sue parole post-Atlético: "Siete testardi. Non ho nulla di negativo da dire sul modo in cui si allenano, anzi".

Insomma la situazione sembra essere tutt'altro che serena, come confermato anche da un'altra risposta piccata in merito alle condizioni di un suo calciatore, Ivanović, che non sta trovando spazio nella sua squadra. Anche qui la risposta dell'allenatore ha fatto trapelare il suo fastidio: "Quando voi insistete sempre sulla stessa cosa, ovviamente non mi piace, ma è qualcosa che capisco. Quando mentite, invece, è qualcosa che mi dà fastidio, che mi dà profondamente fastidio. È un ragazzo straordinario che lavora tantissimo, che ovviamente non sta riuscendo bene nelle cose. Una cosa è commentare, un’altra cosa è inventare. E quando si inventa su giocatori che per me sono cari, mi pesa, mi pesa e non mi piace".

Non tira una bella aria insomma in casa Benfica e, in caso di mancato risultato con l'Ajax, le cose potrebbero anche peggiorare.