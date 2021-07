Leonardo Spinazzola a breve dovrebbe partire per la Finlandia con un volo charter per essere operato – tra domani e martedì – al tendine d'Achille sinistro dal professor Sakari Orava dell'Hospital NEO di Turku, il cui soprannome ‘medico dei miracoli' dice tutto sulle aspettative di chi si rivolge al 76enne luminare nordico. Il devastante infortunio occorso al 28enne esterno umbro durante Italia-Belgio è stato un'autentica mazzata che ha interrotto la sua corsa che pareva inarrestabile per consacrarsi come uno dei migliori interpreti europei.

Dopo l'iniziale smarrimento e la comprensibile disperazione, Spinazzola è più determinato che mai a riprendersi la sua carriera dalle grinfie del destino, ma la convalescenza sarà lunga e faticosa, come spiega un'eccellenza italiana della chirurgia ortopedica come il professor Pier Paolo Mariani, intervistato dal quotidiano ‘Il Tempo': "L'infortunio lo costringerà a un periodo di inattività più lungo di quello che ha dovuto osservare dopo la rottura del crociato (nel maggio del 2018, dnr). Impiegherà almeno cinque o sei mesi prima di poter tornare a correre o a svolgere un'attività fisica intensa".

Mariani, insomma, se da un lato infonde fiducia al ragazzo, dall'altro vuole che sappia bene cosa sarà chiamato ad affrontare: "Operazione più semplice rispetto al crociato? Da un certo punto di vista sì, ma si tratta comunque di un intervento complicato. Ci sono diversi esempi di calciatori che hanno subìto la rottura del tendine d'Achille ma sono tornati a giocare senza problemi. Bisogna soltanto tenere presente che non sarà un percorso rapido. Spinazzola è dotato di una notevole forza d'animo, tornerà anche da questo infortunio".

La vicenda che ha gettato nello sconforto lo spogliatoio azzurro ha ovviamente colpito duramente anche la Roma, per la quale Spinazzola è ugualmente un pilastro. Una pessima notizia per cominciare la sua esperienza capitolina per José Mourinho, che nel suo abituale intervento come opinionista di ‘Talksport' non ha nascosto la sua contrarietà: "È terribile per l'Italia, ma immaginate quanto lo sia per me che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson? È un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile".

Il nome di Emerson Palmieri peraltro, oltre ad essere quello che probabilmente rimpiazzerà Spinazzola martedì prossimo nella semifinale contro la Spagna, è uno di quelli che sta girando per la sostituzione anche in giallorosso del 28enne di Foligno: il giocatore del Chelsea è conteso anche da Inter e Napoli. Un'altra opzione porta a Federico Dimarco, tornato all'Inter dopo il prestito al Verona e che il club nerazzurro vorrebbe tenere: ma in caso di offerta dai 10 milioni in su potrebbe anche lasciarlo partire. La Roma si guarda intorno.