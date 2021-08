Mourinho è già da record con la Roma, ma non è contento: “Non abbiamo giocato bene” José Mourinho battendo la Fiorentina ha ottenuto il primo successo con la Roma in Serie A e ha ottenuto il 50° successo nel campionato italiano, record da quando la Serie A è a tre punti. Dopo la partita era soddisfatto per il successo e soprattutto per lo spirito dei suoi ragazzi: “Partita bella, ma non abbiamo giocato bene. 10 contro 10 siamo entrati meglio in gioco”.

A cura di Alessio Morra

Due partite e due vittorie, niente male l'avvio di José Mourinho sulla panchina della Roma. Dopo aver blindato il passaggio in Conference League (2-1 al Trabzonspor), i giallorossi hanno battuto per 3-1 la Fiorentina nella prima della Serie A 2021-2022. Un successo importante, arrivato nel finale e dopo aver superato un momento di potenziale difficoltà. Il portoghese ottenendo i tre punti ha ottenuto subito un record, record che detiene curiosamente anche in Premier League e nella Liga.

Mourinho ha iniziato il terzo campionato di Serie A della sua carriera, con l'Inter ha disputato 76 partite, oggi dunque la 77a in A e con questa ha già ottenuto 50 vittorie. E nell'era dei tre punti (cioè dal 1995 in poi) Mou è l'allenatore che con maggiore rapidità ha ottenuto i 50 successi nel campionato italiano, così ha fatto anche in Premier League e Liga, dove è stato ancora molto più precoce – al 63° match ottenne il 50° successo in Inghilterra, al 62° in Spagna.

Il portoghese alla vigilia aveva detto: ‘Lasciateci lavorare'. La Roma la strada giusta l'ha trovata e vuole continuare sul solco già tracciato, il gol di Mkhitaryan e la doppietta di Veretout permettono alla Roma di partire bene e di rispondere alle altre big. Dopo la partita, a DAZN, lo Special One si è detto soddisfatto del successo, ma non del gioco: "Partita bella anche se non abbiamo giocato bene. Vera partita, loro sono stati bravi. 11 contro 11 bene, 10 contro 10 bene, 11 contro 10 non troppo bene. Ho detto ad Italiano che loro sono molto bravi. Anche l’arbitro è stato molto bravo".

Poi ha esaltato lo spirito di gruppo della sua Roma: "Mi è piaciuto tanto lo spirito dopo giovedì. Abbiamo avuto problemi che non mi aspettavo. Un po' persi nella pressione e in 10 contro 10 siamo entrati meglio nel gioco e dopo abbiamo fatto il secondo e il terzo gol e abbiamo controllato la partita".