Mourinho blocca il cambio di Solbakken dopo il gol: un solo gesto che esalta i tifosi della Roma Mourinho blocca il cambio di Solbakken subito dopo gol di Wijnaldum: i tifosi della Roma si sono scatenati sui social per la scena. Lo Special One ha chiesto scusa al suo giocatore per aver posticipato la sostituzione.

A cura di Vito Lamorte

La Roma è tornata alla vittoria in campionato dopo la delusione del derby prima della sosta perle gare della nazionali. I giallorossi hanno battuto per 3-0 la Sampdoriama hanno impiegato quasi un'ora per sbloccare la sfida dell'Olimpico: a indirizzare la gara su binari comodi per i capitolini ci ha pensato Wijnaldum, che ha sbloccato il match con un colpo di testa al 57′ prima delle reti di Dybala ed El Shaarawy che hanno chiuso i conti.

Poco prima del gol del centrocampista olandese, però, si è verificato un episodio che ha visti protagonisti José Mourinho e Ola Solbakken: il tecnico portoghese per cercare di sbloccare il risultato stava per far entrare il jolly offensivo norvegese e gli stava dando le ultime indicazioni prima della sostituzione ma quando ha visto la palla entrare in rete ha bloccato tutto.

Mentre Matic pescava sul secondo palo Wijnaldum, con l'ex Liverpool infilava il pallone in rete, lo Special One era impegnatissimo a fare dei suggerimenti al suo calciatore ma ha fatto un gesto inequivocabile che ha strozzato anche l'esultanza dell'ex Bodo Glimt che già pregustava l'ingresso in campo.

Una scena che ha esaltato e scatenato i tifosi giallorossi, che hanno commentato l'accaduto elogiando il comportamento del calciatore ed esaltando Mourinho per la sua mimica.

La scena è stata ripresa anche dai profili social della Roma ed è diventata virale in poco tempo ma qualche ora dopo è stato lo stesso allenatore portoghese a pubblicarla sul suo account di Instagram con un messaggio per il suo giocatore: "Scusa Ola".

Solbakken non è stato impiegato moltissimo da Mou, visto che ha collezionato un gol e un assist in soli 119′ giocati, ma si è sempre fatto trovare pronto e i tifosi della Roma hanno espresso spesso l'apprezzamento per il suo impegno e la sua dedizione.

Qualche giorno fa l'attaccante aveva parlato ai media norvegesi della sua esperienza in Italia e del suo rapporto con l'allenatore portoghese: "Mourinho? Il rapporto con lui è buono. È un uomo gentile e simpatico oltre che caloroso, con lui si può parlare di tutto, anche di cose personali. È una brava persona. Il fatto che dica che non sono tatticamente bravo come un altro compagno che è nel club da più tempo, è una cosa che capisco perfettamente. Con lui sto crescendo molto".

Lo stesso Mourinho ha applaudito il modo in cui è entrato Solbakken contro la Sampdoria: "Nel primo tempo 0-0 era una frustrazione. Nel primo tempo abbiamo creato gioco, abbiamo avuto due opportunità chiarissime e 0-0 era dura. In 10 l’altra squadra era sempre in difficoltà, abbiamo segnato e per 10/15 minuti non abbiamo avuto l’ambizione di aumentare la qualità e l’intensità del gioco offensivo per cercare di vincere e in quel momento li loro si sono avvicinati ma senza creare un grande pericolo. Dopo abbiamo cambiato, abbiamo messo Solbakken che era fresco e ha dato più intensità, quando Paulo Dybala si è accentrato abbiamo avuto più palla. I tre punti sono importanti per la squadra che aveva perso le due scorse partite".

Lo Special One è stato protagonista di un gesto verso la sua tifoseria e ha fermato i cori razzisti verso Dejan Stankovic, suo ex giocatore all'Inter e attuale allenatore della Samp.