Mossa disperata del PSG per trovare una squadra a Icardi: serve l’aiuto di un “amico” Il PSG ha intenzione di privarsi di Mauro Icardi per completare il suo reparto offensivo con un altro centravanti. Per questo, pronta anche una mossa disperata.

A cura di Marco Beltrami

Quale sarà il futuro di Mauro Icardi? Il suo contratto con il PSG parla chiaro, in virtù dei due anni ancora di contratto. La permanenza però sotto la Tour Eiffel a giudicare dalle ultime indiscrezioni di mercato è tutt'altro che certa. Mentre il bomber si gode le meritate vacanze, con l'incidente di percorso dello sfogo contro chi ha definito la sua carriera in bilico, c'è chi nel club campione di Francia pensa seriamente alla separazione. L'ultima stagione, tra guai fisici, problemi coniugali e numeri non certo esaltanti (5 gol in 30 presenze) non gioca a favore di Maurito, con il PSG che infatti sta cercando altri profili per puntellare un reparto offensivo dove brillano già le stelle di Mbappé, Messi e Neymar.

La società sarebbe dunque pronta a liberarsi di Icardi per trarne vantaggio dal punto di vista sia economico, rinunciando ad un ingaggio comunque pesante, che tecnico affidandosi ad un profilo più gradito. Non è un caso che nelle ultime ore si sia parlato di un forte pressing sul centravanti del Sassuolo Scamacca. Al momento però non ci sono grandi richieste per l'ex di Sampdoria e Inter arrivato a Parigi per circa 50 milioni, con il diretto interessato che dal canto suo non sembra avere l'intenzione di lasciare la Tour Eiffel soprattutto per una destinazione magari non considerata "all'altezz". Un problema di non poco conto dunque per la società transalpina, che sta valutando tutte le piste percorribili.

A tal proposito, i vertici del PSG avrebbero anche chiesto aiuto ad un vecchio "amico" ovvero Jorge Mendes, il potentissimo procuratore portoghese che cura gli interessi di Cristiano Ronaldo di cui è anche un amico fraterno. Secondo il Corriere dello Sport, i Bleus nonostante l'arrivo di Luis Campos nelle vesti di guida tecnica, sono pronti ad affidarsi in questo caso al lusitano per un motivo preciso. La sua influenza sul Wolverhampton, e la sua abilità nel piazzare connazionali nella formazione che milita in Premier League.

Jorge Mendes, potrebbe correre in aiuto del PSG

I Wolves potrebbero essere una soluzione gradita a Icardi, in quanto si tratterebbe di una squadra che milita in un top campionato, di livello superiore alla Ligue 1. Inoltre non bisogna dimenticare anche che i "lupi" hanno nelle proprie corde la possibilità di offrire contratti importanti, fino a 6 milioni di euro. Certo Icardi dovrebbe ridursi l'ingaggio, attualmente di 10 milioni di euro, ma lo farebbe con la prospettiva di avere un ruolo primario in una squadra che potrebbe dire la propria oltremanica. Basterà per convincere Maurito e la sua compagna agente Wanda? La palla potrebbe passare ancora una volta a loro, se Mendes si rivelerà un buon amico per il PSG.