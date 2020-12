All'età di 77 anni è morto Giovanni Sacco, era stato un calciatore, giocò anche con la Juventus con cui vinse uno scudetto e una Coppa Italia. Era ricoverato in ospedale da quasi un mese, aveva contratto il Covid-19. Militò anche con la Lazio, l'Atalanta e la Reggiana. Per una decina d'anni ha fatto l'allenatore.

Vinse scudetto e Coppa Italia con la Juventus

Nato nell'astigiano nel 1943, Sacco cresce nelle giovanili della Juventus e nel 1962 entra in prima squadra, esordisce in occasione di una partita in casa del Palermo. Della rosa bianconera fa parte per tre stagioni, senza riuscire però a conquistare la maglia da titolare. Passa in prestito per una stagione alla Lazio nel 1965-1966, torna alla Juventus. Altre tre stagioni in bianconero, non diventa mai titolare ma fa parte di una squadra vincente e conquista lo scudetto nel 1966-1967, due anni prima aveva sollevato anche la Coppa Italia. Poi la Juve lo cede all'Atalanta, che anche grazie ai suoi gol a inizio anni '70 torna in Serie A. Chiude la sua carriera da calciatore con la Reggiana. Vinse anche l'oro nel 1963 con l'Italia nei Giochi del Mediterraneo.

Giovanni Sacco è morto per Coronavirus

Diventa poi allenatore, in panchina ci sta per dieci anni e vince due campionati. Uno con l'Imperia e l'altro con la Pro Vercelli, guida anche l'Asti, il Savona, il Casale e l'Aosta. Era ricoverato dallo scorso 22 novembre all'ospedale Massaia di Asti perché aveva contratto il Covid. Martedì scorso le sue condizioni erano peggiorate. Sacco è mancato nel tardo pomeriggio di mercoledì, nel giorno in cui si sono affrontate la Juventus e l'Atalanta, le squadre a cui era maggiormente legato.