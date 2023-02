Morto Amancio, leggenda e presidente onorario del Real Madrid: vinse 9 volte la Liga Amancio Amaro, noto solo con il nome di Amancio, è stato un attaccante straordinario. Due volte Pichichi, vinse 9 volte la Liga e la Coppa Campioni del Real Madrid, che lo nominò presidente onorario pochi mesi fa.

A cura di Alessio Morra

All'età di 83 anni è morto Amancio, uno dei più grandi di sempre del Real Madrid. Vinse nove volte la Liga e anche una Coppa dei Campioni. È stato un calciatore leggendario, vinse anche gli Europei con la Spagna e da qualche mese era stato nominato presidente onorario del Real.

La notizia l'ha data il Real Madrid, che stasera sfiderà il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, con questo comunicato: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte di Amancio Amaro, presidente onorario del Real Madrid e una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a sua moglie Consuelo, ai suoi figli Oscar, Belen, Amancio, Patricia, Marcos e Claudia, a suo fratello Juan Carlos, ai suoi nipoti e a tutti i suoi parenti, colleghi e persone care".

Amancio è stato anche due volte Pichichi della Liga.

Amancio Amaro era nato nel 1939, ed era conosciuto universalmente solo con il suo nome di battesimo. Iniziò la sua carriera con il Deportivo La Coruna, ma nel 1962 passò al Real Madrid. Con i blancos giocò fino al 1976. Quattordici stagioni straordinarie con nove titoli vinti nella Liga e la Coppa dei Campioni del 1965-1966, l'ultima di quel meraviglioso ciclo. Con la nazionale della Spagna vinse lo storico Europeo del 1964, trionfo che è rimasto per decenni l'unico della Roja prima del grande ciclo di Aragones e Del Bosque. Nel 1964 arrivò terzo nel Pallone d'Oro.

Pichichi per due volte della Liga, Amancio è rimasto per sempre legato al Real. Allenatore del Castilla per due stagioni è stato anche tecnico del Real Madrid nella stagione 1984-1985, fu lui a dar vita alla famosa generazione della ‘Quinta del Buitre. Lo scorso ottobre è stato nominato presidente onorario del Real Madrid, e al Bernabeu è stato celebrato dai tifosi e da Karim Benzema, in un incontro al vertice tra i più grandi bomber all-time del Real.