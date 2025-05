Moratti a Berlusconi: “Ma è vera sta str… di invadere l’Iraq?”, “Massimo, ma facciamo finta eh”

video suggerito

Massimo Moratti racconta il dialogo avuto con Silvio Berlusconi oltre 20 anni fa: "L'Iraq non ha le armi sottoterra, lo sai benissimo", "Ma facciamo finta eh…".

A cura di Paolo Fiorenza

Massimo Moratti è nato il 16 maggio 1945, dunque oggi compie 80 anni. Una vita di cui la città di Milano e l'amatissima Inter rappresentano il fulcro, con infiniti aneddoti da raccontare. Uno vede protagonista un Silvio Berlusconi restituito vivido dal racconto di Moratti: l'orologio della Storia torna indietro di oltre 20 anni, siamo all'inizio del secolo e spirano venti di guerra sul Golfo Persico dopo gli attentati dell'11 settembre 2o01. Fu in quella circostanza che Massimo parlò di politica con l'allora presidente del Milan, che era anche capo del governo italiano (per la seconda volta).

Moratti incontra Berlusconi al Meazza: "L'Iraq non ha le armi sottoterra, lo sai benissimo"

"Con Berlusconi parlammo di politica solo una volta, quando si parlava di invadere l'Iraq – ricorda oggi Moratti – L'ho incontrato a San Siro e gli ho detto: ‘Ma è vera sta st…a? Ma è il contrario di quello che dovremmo fare, noi italiani in quei Paesi siamo visti come mediatori. È un errore gravissimo, l'Iraq non ha le armi sotto terra, sei intelligente lo sai benissimo'. E lui: ‘Massimo, ma facciamo finta eh'…".

Quando gli si chiede un bilancio dei suoi primi 80 anni, Moratti non ha rimpianti per quanto fatto: "Uno pensa sempre che poteva far di più o meglio, e non lo dico per finta modestia – spiega l'imprenditore a ‘Repubblica' – So che da qualche parte ho sbagliato. Sono stato fortunato grazie al mio lavoro, è stato entusiasmante girare il mondo tanto quanto vincere campionati e coppe con l'Inter. Potevo dare di più, ma non cambierei nulla. Se potessi dire una cosa oggi a mio padre Angelo? Lascerei parlare lui".

L'ex presidente dell'Inter non vorrebbe che il Meazza fosse abbattuto: "Non è vero che non sta più in piedi, è una balla"

Moratti ha vissuto tante versioni della sua Milano, quella di oggi gli piace, anche se la vorrebbe più solidale come era prima. E magari ancora col Meazza in piedi: "Sì, mi piace, è una città piena di cose importanti. Non bisogna lasciarsi vincere dalla nostalgia, ma il fatto che sia così vivace da un punto di vista mondano, porta via doti un tempo radicate, come la capacità di accoglienza. Prima Milano era una città che ti metteva in condizione di trovare una strada. San Siro sparirà? Credo sia un affare per le società, ma è chiaro che mi dispiace, San Siro ha un significato per Milano. Non è vero che non sta più in piedi, è una balla".