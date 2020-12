La Juventus vista a Parma ha vinto e convinto. Lo 0-4 al ‘Tardini' contro la squadra di Fabio Liverani, certifica la crescita dei bianconeri di Andrea Pirlo che sicuramente sarà felice del momento di forma dei suoi ragazzi. Oltre a Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta e Dejan Kulusevski che è tornato al gol, chi ormai non smette di sorprendere è sicuramente Alvaro Morata. Arrivato a Torino negli ultimi giorni di mercato quasi come rincalzo dopo il mancato approdo alla Juventus di Dzeko e Suarez, lo spagnolo si è riscoperto un'autentica prima scelta tanto da scippare immediatamente il posto da titolare a Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo.

Anche questa sera l'ex Atletico Madrid è andato in gol mettendo a segno una rete molto bella, cercata, con un colpo di testa preciso su assist da sinistra di Bernardeschi. Anche per lui, il gol in Emilia, significa l'ennesimo record in questa stagione. Morata ha infatti messo a segno 10 gol fino a questo momento tra campionato e Champions League che gli consentono di raggiungere la doppia cifra per il settimo anno di fila. Numeri assolutamente straordinario per lo spagnolo.

Alvaro Morata va ancora in doppia cifra

Alvaro Morata ha segnato il suo gol numero 10 in stagione con la maglia della Juventus. Il colpo di testa che ha visto lo spagnolo mettere in rete la palla del 4-0 in favore dei bianconeri al ‘Tardini', ha permesso all'ex Atletico di raggiungere ancora la doppia cifra. Una sorta di primato personale per lui che riesce a centrarla ormai da 7 stagioni di fila. Tutto ebbe inizio dall'annata 2014/2015 con la maglia della Juventus alla sua prima esperienza in Italia. Morata mise a segno 15 gol tra Serie A, Champions e Coppa Italia. La stagione successiva, sempre in maglia bianconera, i gol furono invece 12. Nella stagione 2016/2017 invece, lo spagnolo ritornò al Real Madrid mettendo a segno 20 gol complessivi.

Numeri assolutamente incredibili per il giocatore che l'anno successivo fu acquistato dal Chelsea. Anche qui, la doppia cifra arrivò puntuale con i 15 della stagione 2017/2018 replicati anche l'anno seguente tra lo stesso Chelsea e l'Atletico Madrid dove si è poi trasferito a gennaio. Lo scorso anno, stagione 2019/2020, Alvaro Morata ha concluso l'annata con 16 gol prima di arrivare a toccare di nuovo la doppia cifra quest'anno, già a dicembre, dopo il gol di questa sera con la maglia della Juventus nel 4-0 rifilato al Parma. Una rete festeggiata anche dallo stesso Cristiano Ronaldo che al momento dell'esultanza ha chiamato lo spagnolo: "Alvaro !! Siuu !!!!".