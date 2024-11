video suggerito

Morata salta Cagliari-Milan: trauma cranico dopo uno scontro con Pavlovic in allenamento L’attaccante del Milan ha riportato un forte trauma cranico in seguito a un contrasto aereo avuto in allenamento con Pavlovic. La risonanza magnetica ha dato esito negativo, ma Morata non sarà disponibile per la sfida di Cagliari. Il calciatore resta in ospedale precauzionalmente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvaro Morata non giocherà Cagliari-Milan. L'attaccante spagnolo, che martedì scorso ha segnato uno dei gol che hanno permesso al Milan di vincere per 3-1 con il Real Madrid in Champions League, è costretto a saltare la sfida di sabato 9 novembre a causa di un trauma cranico, che è stato riscontrato dagli esami strumentali che il calciatore ha svolto dopo aver avuto un fortissimo scontro con Pavlovic durante l'allenamento. Morata resta in ospedale come prassi impone.

Trauma cranico per Morata: non ci sarà in Cagliari-Milan

Il Milan dunque perde l'attaccante spagnolo per la partita della dodicesima giornata di Serie A, non volerà in Sardegna con i compagni di squadra e salterà la sfida di Cagliari a causa di un infortunio riportato in allenamento. Morata e Pavlovic hanno avuto uno scontro aereo, testa contro testa, nel quale l'ex di Juve e Atletico Madrid ha avuto la peggio. Il calciatore è stato immediatamente portato in ospedale, a Legnano, dove ha effettuato una risonanza magnetica che ha confermato il trauma cranico ipotizzato subito dai medici rossoneri, dando fortunatamente esito negativo.

La probabile formazione del Milan contro il Cagliari

Cambierà poco Fonseca rispetto alla superba partita con il Real Madrid. Musah sarà confermato al fianco di Reijnders. In difesa potrebbe esserci qualche avvicendamento davanti a Maignan con Pavlovic che potrebbe far rifiatare uno tra Tomori e Thiaw, mentre non si toccano Emerson Royal e Theo Hernandez. In avanti agiranno Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle dell'unica punta che sarà Tammy Abraham, recuperato dopo il problema alla spalla e che sarà il sostituto di Morata, che fin qui aveva saltato già due partite, tra agosto e settembre, a causa di un problema muscolare.