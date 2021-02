Hanno fatto rumore le proteste di Andrea Pirlo nel post-partita di Napoli-Juventus, sul rigore assegnato dall'arbitro Doveri per la manata di Chiellini a Rrahmani. L'episodio che ha di fatto deciso la partita a favore del Napoli. Situazione parsa piuttosto evidente alla visione dei replay, le stesse immagini visionate dal direttore di gara durante l'on-field review che l'hanno portato a decretare la massima punizione.

"Un episodio dubbio", nella definizione di Pirlo, che ha poi rincarato la dose: "Se uno non può allargare le braccia con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore su tutti i campi". Il tecnico bianconero ha poi proseguito nel suo sfogo lamentando un trattamento diverso, da parte degli arbitri, ai danni della Juventus.

Un'uscita per certi versi sorprendente, al di là dei giudizi sul rigore – parso comunque netto -: mai, da allenatore, Pirlo si era soffermato così a lungo su situazioni arbitrali. Atteggiamento poco caratteristico per la Juventus, che storicamente ai suoi allenatori chiede sempre di mantenere un certo approccio sul piano comunicativo in relazione agli arbitraggi.

In questo senso vanno inquadrate le parole che Alvaro Morata ha affidato ai suoi social a pochi minuti dalla fine della partita. Non indimenticabile, quella del centravanti spagnolo, che si è in parte riscattato con il messaggio post-gara. Un concetto semplice che in una manciata di righe spazza via qualsiasi alibi o scusante. E in qualche modo sempre una risposta indiretta proprio ad Andrea Pirlo.