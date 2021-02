Le dichiarazioni di Pirlo dopo Napoli-Juventus aprono il nodo sulla decisione del VAR e di Doveri di aver assegnato il rigore al Napoli. Un rigore che è stato determinante ai fini della partita perché grazie al tiro dal dischetto di Lorenzo Insigne il Napoli ha conquistato i tre punti in palio. Il tecnico dei bianconeri, però, mostra più di una riserva sull'episodio a suo dire, dubbio.

Pirlo non ci sta e lo dice apertamente ai microfoni aperti del dopo partita: "Il rigore dubbio perché altrimenti non ci potrebbero essere contatti in area. Se uno non può allargare le braccia con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore su tutti i campi. Volevo vedere se fosse successo a noi… Ci sarebbero stati molti casini, polemiche. Non so se ci sarebbe stato dato"

Il riferimento è alla scelta di Doveri e soprattutto del VAR di considerare falloso il colpo di mano di Chiellini sul volto di Rrahmani, finito a terra dolorante. In un primo momento il direttore di gara non aveva assegnato fallo ma richiamato dal VAR ha controllato il monitor e deciso per l'infrazione. Anche se Chiellini non lo fa volontariamente, reca danno al giocatore del Napoli colpendolo al viso e impedendogli di arrivare sul pallone: "Oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare, ma li accettiamo. Capita che contro la Juventus si giudichi in modo diverso perché siamo sulla bocca di tutti" ha concluso polemicamente Pirlo.

Poi, sulla partita, Pirlo è entrato nel merito del colpo a vuoto della Juventus che è scivolata a Napoli fermando la propria rincorsa a Milan e Inter. Una gara persa per un episodio, ma senza mai soffrire realmente la pressione partenopea: "Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio, ma abbiamo fatto una buona partita. Peccato non aver concretizzato, sono contento della prestazione"