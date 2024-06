video suggerito

Montella accerchiato in Turchia per il gesto in allenamento verso Arda Guler: tifosi inferociti Nell’ultimo allenamento c’è stato un momento di tensione tra Montella e Arda Guler che ha fatto infuriare i tifosi: sui social insultano il commissario tecnico per le sue scelte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La gestione di Vincenzo Montella sta diventando un problema per i tifosi della Turchia. L'ultima partita contro la Repubblica Ceca sarà fondamentale per continuare il cammino agli Europei ma già nelle prime due uscite il commissario tecnico è stato travolto dalle critiche per le sue scelte di formazione: nell'ultima partita è stato travolto per 3-0 dal Portogallo mettendo in campo una squadra rimaneggiata rispetto all'esordio, ma adesso la situazione potrebbe sfuggirgli di mano a causa di un gesto fatto contro Arda Guler.

Il turco del Real Madrid è l'idolo di tutta la nazionale, il giocatore sul quale si poggiano le speranze dei tifosi per questa competizione ma anche per il futuro, ma per Montella non sembra essere un elemento imprescindibile: nell'ultimo allenamento gli ha strappato dalle mani il fratino giallo che era destinato ai giocatori che sarebbero stati titolari nella prossima partita e lo ha mandato a concludere la sessione da solo, assieme al suo preparatore.

Il gesto di Montella contro Arda Guler

Le telecamere hanno seguito tutto l'allenamento della Turchia e i tifosi più attenti non hanno potuto ignorare il battibecco che è nato tra Montella e il suo giocatore. Nelle immagini si vede Arda Guler che sta per indossare il fratino giallo, destinato ai giocatori che sarebbero stati titolari, ma il suo allenatore glielo strappa dalle mani per darlo a Yusuf Yazici. Il giovane del Real Madrid ha provato a chiedere spiegazioni al vice allenatore, senza però capire le motivazioni di quel gesto inaspettato, e ha dovuto concludere l'allenamento da solo per volontà del commissario tecnico.

La scena ha fatto arrabbiare i sostenitori turchi che sui social si sono scagliati contro Montella. Delusi dalle scelte tecniche dell'ultima partita, dove Guler era partito dalla panchina, adesso tutti i tifosi si sono schierati contro il CT per il trattamento che ha riservato al giovane giocatore e la possibile esclusione contro la Repubblica Ceca che sembra ormai essere inevitabile.

I tifosi contro Montella

Nella prima partita di questi Europei Guler era stato il migliore in campo: il gol contro la Georgia, l'esultanza piena di orgoglio e le grandi speranze per il cammino nella competizione sono stati spazzati via dalla decisione di Montella di lasciarlo in panchina contro il Portogallo e di concedergli soltanto pochi minuti in campo. Poi la situazione spiacevole nata nell'ultimo allenamento non ha fatto altro che aumentare il malumore del giocatore ma anche dei tifosi che lo vorrebbero in campo.

In una nota la federcalcio turca ha voluto calmare gli animi spiegando che il turco si stava allenando da solo a causa di un problema all'inguine ma la giustificazione non sembra convincere nessuno, soprattutto per la reazione di Guler che davanti alla decisione di Montella sembra essere spiazzato.