Alcaraz fermato da una tifosa di 95 anni durante l'allenamento: "Ti guardo a qualunque ora" Durante l'allenamento a Murcia Alcaraz si è fermato a parlare con una super tifosa di 95 anni, accompagnata dal nipote: "Ti ho amato da quando hai cominciato"

A cura di Ada Cotugno

Mentre si allenava al Murcia Tennis Club Carlos Alcaraz è stato interrotto da una tifosa davvero speciale. Alle sue spalle era seduta una donna anziana che non ha perso l'occasione per stringergli la mano e scambiare qualche battuta: il tennista si stava riposando in panchina quando la signora si è allungata verso di lui per esprimere tutta la sua ammirazione in un momento molto emozionante, immortalato dal nipote e pubblicato sul suo profilo Instagram.

La donna ha 95 anni e da sempre è appassionata di tennis. Fra i suoi pupilli c'è proprio il tennista spagnolo che a Murcia sti sta preparando per volare a Montecarlo e affrontare il primo Masters 1000 del tour europeo sulla terra battuta che potrebbe regalargli qualche soddisfazione. Non ha perso l'occasione per vederlo da vicino e al momento opportuno si è fermata a parlargli.

La tifosa di 95 anni saluta Alcaraz

Lo spagnolo era seduto in panchina, in una piccola pausa durante l'allenamento che sta conducendo a Murcia prima della partenza per Montecarlo in programma il prossimo sabato. Alcaraz spera di riuscire a portare la vittoria a casa e il suo percorso è stato animato dall'incontro con una delle sue fan di lunga data: si tratta di una signora di 95 anni che è stata accompagnata al tennis club da suo nipote per vedere in azione uno dei suoi sportivi preferiti.

Nonostante l'età la donna non si perde una gara e ci ha tenuto a sottolinearlo quando ha teso la mano al tennista: "Ti guardo sempre la mattina preso e in qualsiasi orario giochi. Ho 95 anni e ti ho amato da quando hai cominciato". Alcaraz si è fermato a parlare con la signora e timidamente l'ha ringraziata per il sostegno dimostrato e alla fine dell'allenamento i due si sono fermati qualche altro minuto insieme per scattare una foto prima di salutarsi.