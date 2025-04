Monga debutta col Leicester in Premier ma deve indossare una maglia senza sponsor: ha solo 15 anni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il giovanissimo attaccante Jeremy Monga ha fatto il suo debutto ufficiale con il Leicester City nella sfida contro il Newcastle al Power Stadium, diventando il secondo giocatore più giovane di sempre nella storia del campionato inglese. Ma la cosa più sorprendente è stata un'altra, non passata inosservata né ai tifosi delle Foxes presenti in tribuna né agli spettatori davanti alle TV: ha dovuto indossare una maglietta speciale, senza avere lo sponsor principale del proprio club.

Monga debutta in Premier a 15 anni: è il 2° più giovane di sempre

Per il ragazzo classe 2009, il 74° minuto di Leicester-Newcastle, sarà ricordato per sempre come un momento indimenticabile: sul risultato oramai compresso di 3-0 a favore della squadra ospite Ruud van Nistelrooy ha deciso di effettuare una sostituzione particolare facendo uscire dal campo Bilel El Khanouss per lasciare il posto a Jeremy Monga, attaccante solamente quindicenne. In quel preciso momento, è diventato il secondo esordiente più giovane nella storia della Premier League, dietro solo a Ethan Nwaneri che aveva fatto la sua prima apparizione nell'Arsenal con solo qualche manciata di giorni in meno, nella stagione 2022-23.

Se per la Premier e il calcio inglese è stato un momento iconico, ce n'è stato un altro che ha catalizzato l'interesse e la curiosità generale. La maglietta indossata da Monga, con il numero 93 scelto dal giovane attaccante, mancava di un "pezzo": lo sponsor sul petto che campeggia sulle divise dei giocatori delle Foxes. Un particolare notato sia prima del suo ingresso, mentre è a colloquio con il tecnico a prendere le ultime indicazioni, sia nel corso di tutto il resto del match: non c'era la scritta "BC.GAME" con il logo della società.

Perché Monga ha indossato la maglia del Leicester senza alcuno sponsor

Per qualcuno poteva trattarsi di un clamoroso abbaglio ma la risposta è arrivata quasi subito dopo, seguendo le regole ufficiali messe in atto dalla Premier League e dalla FA. Secondo cui tutti i giocatori minorenni che giocano gare ufficiali non possono essere veicoli pubblicitari per siti di scommesse com'è di fatto il main sponsor del Leicester City. Così, scoperto l'arcano: nessun errore o dimenticanza, semplicemente Monga è ancora troppo giovane per sponsorizzare il gioco online. Non abbastanza evidentemente però, per scendere in campo ed esordire nel massimo campionato inglese a solo 15 anni.