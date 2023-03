Monchi soffre per il Siviglia: “Quello che sto passando non lo auguro al mio peggior nemico” Il Siviglia sta vivendo una stagione stranissima. Vola in Europa League, ma lotta per non retrocedere nella Liga. Il direttore sportivo Monchi, che ha avuto un passato alla Roma, ha parlato apertamente del suo tormento dicendo: “Soffro più di quanto augurerei al mio peggior nemico”.

Il Siviglia in Europa League, come sempre, veleggia. Gli andalusi hanno vinto l'andata degli ottavi per 2-0 contro il Fenerbahce. La contesa non è chiusa, ma sicuramente è ben indirizzata. Totalmente diversa la situazione dei bianchi di Spagna nella Liga. Perché nonostante il cambio di allenatore le cose non vanno bene e il Siviglia, clamorosamente, rischia la retrocessione, che sarebbe incredibile. Monchi, che ha dato l'anima per questo club, ha espresso apertamente il suo stato d'animo.

Sei vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. Bilancio magrissimo in campionato per il Siviglia che ha ottenuto 25 punti in 24 partite. Solo la differenza non mette tra le ultime tre il club guidato da Monchi, che dovrà impegnarsi a fondo per ottenere la salvezza. Qualcosa di impensabile a inizio stagione.

Poche settimane fa c'era stato un barlume di ottimismo, dopo una serie di risultati utili consecutivi. Ma il 6-1 incassato dall'Atletico Madrid ha rimesso nei guai il Siviglia. Un paio di giorni dopo quel match il direttore sportivo Monchi, ex dirigente della Roma, in una lunga intervista ha parlato del momento della squadra e delle proprie difficoltà: "Questo è il momento più delicato e negativo da quando sono direttore al Siviglia. Non c'è altra scelta che guardare avanti. Dobbiamo ribaltare una situazione critica in cui ci siamo trovati a causa dei nostri stessi errori. Sto vivendo un momento difficile. Mi colpisce in altri ambiti della mia vita. Sto soffrendo più di quanto augurerei al mio peggior nemico. Sono momenti molto duri. Non mi piace vedere il Siviglia in questa situazione. Mi dispiace e soffro per quello che stiamo vivendo. Il problema della squadra è la testa".

Domenica 12 marzo c'è una partita chiave. Perché in casa del Siviglia arriva l'Almeria, l'altra squadra con 25 punti, ma che per la differenza reti è terzultima in classifica. Mentre il giovedì successivo questa squadra dai risultati alterni avrà la possibilità di qualificarsi per i quarti di Europa League.