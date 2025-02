video suggerito

Moncada svela i colpi Joao Felix e Gimenez al Milan: “Frutto di litigi e delle richieste di Conceiçao” Gioffrey Moncada ha spiegato prima di Milan-Feyenoord come la società sia riuscita a mettere a segno due colpi di mercato di primissimo piano come Joao Felix e Gimenez, entrambi titolari nella notte decisiva di Champions: “Per Santi abbiamo litigato, Joao? E’ per Conceiçao…” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il direttore dell'area tecnica del Milan, Geoffrey Moncada non si è tirato indietro nel raccontare il dietro le quinte dell'ultimo mercato rossonero che ha visto il club mettere a segno un paio di colpi da prima pagina. Come Joao Felix e Santiago Gimenez che nella serata di Champions League contro il Feyenoord per il ritorno dei playoff a San Siro sono stati scelti titolari da Conceiçao. Il tecnico che ha avuto un ruolo fondamentale per le scelte degli acquisti, oltre alla perseveranza della dirigenza che ha permesso l'arrivo dei nuovi giocatori.

Litigi e richieste. Si possono riassumere in queste due parole le chiavi di volta che hanno portato Joao Felix e Santi Gimenez a Milano, sponda rossonera. A dirlo è stato Gioffrey Moncada nel caldissimo pre-gara di Milan-Feyenoord, in un San Siro infuocato per assistere alla partita decisiva per conquistare gli eventuali ottavi di finale con l'unico obiettivo della vittoria come risultato utile: "Stasera siamo offensivi ma servono due gol per passare. Sono fiducioso" ha esordito il direttore rossonero, con tutti i nuovi arrivati in campo dal primo minuto.

"Joao Felix lo abbiamo preso per Conceiçao, lo conosce molto bene"

Poi le parole più significative, riguardanti l'ultima campagna acquisti del Milan che a gennaio è stata protagonista tra le tante trattative che hanno caratterizzato un cambio importante nella rosa data a disposizione da Conceiçao. Tra questi, due nomi in primo piano: Joao Felix e Santiago Gimenez. Il primo è stato un vero e proprio colpo di magia, uscito dal cilindro degli ultimi giorni, quando gli occhi e le orecchie erano rivolte altrove. Moncada però ha spiegato come il Milan abbia superato la concorrenza – tra cui l'Inter che aveva provato a interessarsi all'ex Chelsea: "Joao Felix l'abbiamo preso perché il mister lo conosceva bene" ha spiegato Moncada a Sky. "Ci mancava un po' di creatività e così lui ha portato qualcosa di nuovo al Milan. A fine estate vedremo ma per noi è importante" ha poi concluso sulla questione di un eventuale riscatto per il portoghese.

"Gimenez trattativa difficile, con i club inglesi si deve sempre litigare"

Poi, l'altra punta di diamante, Santiago Gimenez che è arrivato sulla scia della cessione di Morata al Galatasaray. Al contrario di Joao Felix l'arrivo dell'attaccante messicano è stato molto chiacchierato, a volte addirittura messo in bilico da una trattativa a tratti sembrata infinita. E così Moncada ha spiegato cosa ci sia stato dietro le quinte dell'ingaggio dell'ex Feyenoord. Se per Joao Felix è stata decisiva la volontà di Conceiçao, per Gimenez fondamentale è stata la perseveranza da parte della dirigenza: "Gimenez lo conosciamo da tanti anni ma è stata un'operazione difficile. Il motivo? Semplice: perché quando ti metti a discutere con i club olandesi si deve sempre litigare un po'".