Modric irritato in conferenza agli Europei: dopo una domanda su Croazia-Italia se ne va Il pareggio con l’Albania lascia ancora uno spiraglio ai croati per superare il girone. La partita con gli Azzurri sarà decisiva, il centrocampista 39enne reagisce male a un quesito sulla sua condizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luka Modric avverte sulle spalle tutte il peso della responsabilità per gli Europei che finora hanno riservato amarezze alla Croazia. È anche per questo che, quando un giornalista spagnolo gli rivolge una domanda provocatoria, non ha abbastanza freddezza per replicare e ha una reazione impulsiva. Volta le spalle e se ne va, sbottando per quella che gli è sembrata una mancanza di rispetto oltre che un'allusione fuori luogo alla sua presunta condizione fisica da 39enne che rappresenta un fardello per il futuro della nazionale.

Il match di lunedì prossimo a Lipsia (ore 21) contro gli Azzurri sarà decisivo e il ct Zlatko Dalić dovrà prendere una difficile decisione sulla formazione titolare da schierare. Quanto accaduto contro l'Albania ha fatto riflettere: effettuati determinati cambi, la Croazia ha cambiato volto e marcia. A impressionare è stato soprattutto l'impatto sull'incontro del 21enne centrocampista Luka Sučić.

In buona sostanza, secondo una serie di obiezioni e di critiche, sia lui sia qualche altro compagno di squadra dovrebbero essere sacrificati e ricoprire il ruolo di "grandi saggi" fuori dal campo per fare spazio a giocatori che hanno più gamba. È stata proprio questa contrapposizione tra i giocatori "più giovani e più anziani" a causare la reazione di Modrić che ha abbandonato la postazione dopo aver discusso coi media croati dopo la partita contro gli albanesi.

A stizzire il Pallone d'Oro del Real Madrid è stato un quesito che ha toccato un nervo scoperto, posto in un momento molto delicato data la situazione in bilico della Croazia nel girone. "Non siamo soddisfatti e dovremo cambiare qualcosa per non inseguire nuovamente il risultato", le parole di Modric prima della domanda che gli ha fatto perdere le staffe.

Ad attirare la sua attenzione è un reporter spagnolo che azzarda un'ipotesi: non è forse meglio che in una partita da ultima spiaggia, in cui bisogna dare tutto, giochino i giocatori più giovani? Potrebbe essere questa la mossa decisiva?

Modric è rimasto immobile e col viso corrucciato per qualche istante poi non ha resistito e ha fatto l'unica cosa che si è sentito di fare. È stato molto schietto, spontaneo irritato nel bofonchiare "ma dai… me ne vado", accompagnando quell'espressione con un gesto eloquente della mano.

La situazione nel Girone B: la Croazia si gioca tutto con l'Italia

Il pareggio (2-2 in extremis) contro l'Albania lascia ancora uno spiraglio per qualificarsi agli ottavi ma contro l'Italia (avversaria dell'ultima giornata) potrebbe anche non bastare vincere a causa dei calcoli cervellotici per l'incrocio dei risultati delle altre squadre con la differenza reti. Voce quest'ultima che, al momento, penalizza i balcanici (è di -3, dopo il 3-0 incassato contro la Spagna e l'esito dell'ultima gara) che nella classifica del Gruppo B sono ultimi e a 1 punto.