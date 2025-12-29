Modrić incanta il Milan e la Serie A: San Siro lo acclama con il coro un tempo dedicato a Maradona

Luka Modric incanta la Serie A a quarant'anni e i tifosi del Milan gli dedicano lo storico coro che a Napoli intonavano per Diego Armando Maradona.

"Oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazón? Ho visto Luka Modric, ho visto Luka Modric. Eh, mamma, innamorato son". Dopo la vittoria per 3-0 del Diavolo sul Verona, i supporter rossoneri hanno intonato lo storico coro che i fan partenopei dedicavano al Pibe de Oro e che ha fatto il giro del mondo per anni, tanto che ancora oggi in tanti lo conoscono

Modric incanta la Serie A: i tifosi del Milan sono pazzi di Luka

Luka Modrić, al suo arrivo al Milan, ha subito fatto capire quanto possa essere determinante per la squadra. Le sue prestazioni sono state di altissimo livello, con una combinazione di visione di gioco, tecnica sopraffina e leadership naturale.

I numeri parlano chiaro: per il croato circa il 91% di passaggi riusciti e oltre il 50% di duelli vinti. Nonostante l’età, il centrocampista ex Real Madrid dimostra di poter ancora incidere profondamente, portando freschezza e incisività al gioco rossonero.

Nell'ultimo match, al momento della sua uscita dal campo, San Siro gli ha tributato una vera e propria standing ovation perché Modric è stato il migliore ed è entrato in tutti e tre i gol del Milan: ha calciato il corner che ha portato al colpo di testa di Rabiot e al successivo gol di Pulisic, ha servito il pallone a Nkunku per il rigore trasformato dal francese, e infine è stato protagonista anche nell’azione del tris, colpendo il palo su cui poi l’ex Chelsea ha finalizzato.

Luka Modrić si conferma un vero maestro in campo: legge la partita con intelligenza, trova spazi e verticalizzazioni decisive, come quella che ha portato al gol vittoria. La sua leadership è discreta ma efficace, capace di guidare i compagni e dettare i tempi della squadra.