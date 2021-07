Quella collezionata nella sfida tra la sua Croazia e Cipro valida per le qualificazioni mondiali 2022, è stata la presenza numero 135 con la sua rappresentativa per Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid è diventato il recordman di partite giocate con la casacca della nazionale, superando il suo ex compagno Srna. Nel post-partita, Modric ha ricevuto una sorpresa nel ritiro e non è riuscito a trattenere l'emozione, lasciandosi andare alle lacrime.

Luka Modric ha guidato la Croazia al successo contro Cipro. 1-0 grazie al gol dell'atalantino Mario Pasalic nella sfida delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar, e festa grande per il centrocampista del Real Madrid ex Pallone d'Oro che ha potuto festeggiare un record eccezionale. Modric infatti è diventato grazie a questa partita il calciatore con il maggior numero di presenze nella storia della rappresentativa croata, ben 135 (con 16 gol all'attivo). Un bottino che gli ha permesso di superare l'ex Cagliari Srna.

Il record di Modric è stato ovviamente celebrato dalla federazione croata, che ha postato anche un video relativo al post-partita del match contro Cipro. Durante la cena di squadra, in ritiro, è stato proiettato un video per rendere omaggio alla grande gloria con alcune delle sue giocate più belle e significative. Un momento reso ancor più emozionante, dall'atteggiamento dei compagni di nazionale di Modric che gli hanno dedicato una standing ovation. Tutti in piedi per applaudire il centrocampista che dal canto suo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Un momento bellissimo per un campione che, nonostante le tantissime partite, ha mantenuto l'entusiasmo e l'umiltà di un ragazzino.