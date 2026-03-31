Il CT della Turchia U21 cade e batte la testa durante la sfida con la Croazia: trasportato in ospedale

Paura in Turchia per il CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz. Durante la partita di qualificazione al Campionato Europeo di categoria contro la Croazia, giocata in trasferta, l'allenatore della nazionale turco è crollato a terra in campo per un malore. Un'ambulanza è entrata subito sul terreno di gioco e il personale di pronto soccorso ha prestato immediatamente assistenza a Egemen Korkmaz. Al 35° minuto della partita, Egemen Korkmaz Demir, ha perso l'equilibrio mentre protestava per il cartellino rosso mostrato a Ege Tıknaz, e ha sbattuto la testa a terra e non è riuscito a rialzarsi.

In seguito all'intervento dei paramedici e del personale dell'ambulanza, Egemen Korkmaz è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie, ma fortunatamente era cosciente. In questo momento tutti i club turchi stanno esprimendo la propria vicinanza al CT che ha fatto preoccupare tutti. La Federazione calcistica turca (TFF) ha rilasciato subito una nota: "Il nostro allenatore della Nazionale Under 21, Egemen Korkmaz, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all'Opus Arena di Osijek."

Dalle immagini mostrate da alcuni video che circolano in rete si vede proprio il momento in cui un giovane giocatore turco viene espulso per doppia ammonizione. Il tecnico dell'Under 21 entra quasi in campo furioso togliendosi anche la giacca. Le telecamere riprendono tutto fino a quando Korkmaz scompare dall'inquadratura. Da quel momento in poi tutti corrono verso di lui. Il malore pare sia stato in realtà una perdita di sensi a seguito di una caduta – presumibilmente scivolando sul terreno di gioco – con la testa a terra.

I giocatori e i sanitari si sono subito riversati sul loro allenatore. Alcuni erano con le mani tra i capelli increduli per quanto stesse accadendo. Il CT però pare sia stato sempre cosciente fino al trasporto in ospedale. Sui social tutti i club turchi hanno pubblicato comunicati e note di vicinanza all'allenatore augurandosi che possa riprendersi quanto prima. La partita è stato immediatamente sospesa per diversi minuti per consentire a sanitari e ambulanza di prestare soccorso al CT dell'Under 21.