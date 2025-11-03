Mladen Zizovic morto a 44 anni: è crollato in campo durante la partita, giocatori sconvolti

Mladen Zizovic si è accasciato sul terreno di gioco e per lui non c’è stato più nulla da fare. L’allenatore 44enne del Radnicki 1923 era in panchina per guidare i suoi in una partita del massimo campionato serbo contro il Mladost, quando ha accusato un malore. Non c’è stato nulla da fare per lui, morto durante il trasporto in ospedale. Scene tragiche sul terreno di gioco, con calciatori e addetti ai lavori disperati per quanto accaduto e sotto shock.

Chi era Mladen Zizovic, l'allenatore morto dopo un malore in campo

Mladen Zizovic era una vera e propria istituzione nel calcio bosniaco. Il classe 1980 ha dedicato la sua vita al pallone, prima da giocatore vestendo le casacche di diversi club tra Bosnia e Albania, come Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana e Banja Luka. Da centrocampista è riuscito anche ad arrivare in nazionale, dove ha collezionato quattro presenze.

Shock nel calcio serbo e bosniaco

Da allenatore ha poi guidato le squadre del Radnik Bijeljina, dello Zrinjski, dello Sloboda Tuzla e dello Škupji in Macedonia del Nord. Ottimi risultati con il Banja Luka, che ha condotto alla prima storica vittoria in Europa contro l’Egnatia nelle qualificazioni di Champions League. Il Banja ha poi ben figurato nella fase a gironi della Conference League, fermandosi solo agli ottavi contro il Rapid Vienna. Nel luglio 2025 è arrivato l’addio al Banja per approdare al Radnicki 1923 nella massima lega serba. Qui, purtroppo, la sua carriera si è conclusa nel modo più tragico.

La partita è stata ovviamente sospesa dopo la conferma della notizia del decesso di Zizovic. Tutti avevano già capito che la situazione era disperata, con l’allenatore che aveva perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione in campo si sono rivelati purtroppo inefficaci e, anche durante il trasporto in ospedale, il tecnico non si è più ripreso. Una tragedia che ha sconvolto il calcio bosniaco e serbo, con tantissimi messaggi di cordoglio da parte di club e tifosi.

Partita sospesa, giocatori sotto shock

La partita è stata ovviamente sospesa dopo che tra l'altro è stata confermata la notizia del decesso di Zizovic. Tutti avevano già capito che la situazione era disperata, con l'allenatore che aveva perso conoscenza. I primi tentativi di rianimazione in campo si sono rivelati purtroppo inefficaci, e anche poi durante il trasporto in ospedale il tecnico non si è più ripreso. Una tragedia che ha sconvolto il calcio bosniaco e serbo con tante attestazioni di cordoglio da parte dei club.