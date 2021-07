L'appello di una madre disperata, la risposta quasi immediata della Juventus. Nella serata di mercoledì della scorsa settimana un ragazzo di 16 anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Spezzano Sila, in provincia di Cosenza. Il giovane si trovava su un motorino assieme ad un amico, quando dopo una frenata improvvisa entrambi sono stati sbalzati dal mezzo ed il 16enne è stato investito da un'auto che sopraggiungeva proprio in quel momento.

Da allora il ragazzo di Celico è ricoverato in Rianimazione all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Un dramma reso ancora più doloroso dalla circostanza che l'investitore conosce bene il giovane rimasto gravemente ferito. Ieri la madre ha diffuso un messaggio pieno di dolore e speranza al tempo stesso: "Sono la mamma disperata del ragazzo di 16 anni che è stato investito mercoledì 30 giugno a Spezzano della Sila – scrive Rosa Martino – mi rivolgo a voi per una richiesta d'aiuto! Mio figlio versa in gravissime condizioni per un trauma cranico severo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza, i medici non si pronunciano più di tanto".

"Noi genitori le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro – spiega la donna – Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci, allora io ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juve che possa incitarlo a combattere forse e dico forse potrebbe essere uno stimolo in più. Daniel adora alla follia Ronaldo però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile! Non lo so, magari qualcuno potrebbe aiutarci!!! Ci serve un miracolo. Un messaggio positivo per Daniel".

Tempo poche ore e la Juventus ha risposto con due videomessaggi. In uno ci sono il tecnico Allegri, Carlo Pinsoglio ed Alvaro Morata, quest'ultimo dal ritiro della Spagna, nell'altro Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi da Coverciano. "Non mollare Daniel, tieni duro, speriamo di vederci presto a Torino": le parole degli juventini vanno dritte al cuore. E chissà che nelle prossime ore non arrivi anche la voce di Cristiano Ronaldo a spingere Daniel verso un pronto recupero.