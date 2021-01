Arek Milik è un nome caldissimo per il calciomercato. Da quando ha interrotto le negoziazioni per il rinnovo del contratto con il Napoli è stato messo fuori rosa dai partenopei, che hanno cercato di cederlo nel mercato estivo, ma hanno chiesto cifre importanti per il giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno. In questa campagna acquisti invernale il nome di Milik è tornato in auge, si è parlato per lui dell'Atletico Madrid, ma la trattativa si è chiusa, e anche del Marsiglia. Ma a quanto pare Milik rimarrà inattivo per tutta la stagione e nella prossima sarà ancora in Serie A. Vestirà la maglia della Juventus o dell'Inter, che stanno trattando con lui.

Milik lascerà il Napoli a costo zero

L'attaccante polacco, nonostante il c.t. della Polonia abbia detto pubblicamente che se non giocherà mai in questa stagione potrebbe non essere convocato per l'Europeo, sembra aver deciso che lascerà il Napoli sì ma solo a fine stagione e lo farà dunque a costo zero. Ha capito che De Laurentiis non si pone il problema di perderlo gratis e a questo punto sembra aver messo in cantiere l'idea di non giocare proprio in quest'annata 2020-2021.

Juventus o Inter nel futuro di Milik

Il bomber polacco ha deciso che andrà via. La Juventus sembra la destinazione più probabile. I bianconeri lo avevano già cercato la scorsa estate, quando c'era ancora Sarri che lo conosce bene, poi c'è stato il no netto del Napoli e ora si ricomincia. Essendo in scadenza al 30 giugno, Milik già dai primi giorni di febbraio può firmare per un'altra società e la Juventus in questo periodo ha provato ad accelerare. E sembrava davvero favorita, così si spiegherebbe anche la volontà di prendere un attaccante non di primo piano come quarta punta e cioè fino a giugno, quando poi arriverebbe Milik. Ma occhio all'Inter. Marotta è sornione, attende, e si sa che l'a.d. nerazzurro è abilissimo nel prendere calciatori a costo zero.