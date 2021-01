Nelle ultime sessioni di mercato uno dei nomi più caldi è stato quello di Arek Milik, attaccante che ha rotto le negoziazioni con il Napoli per il rinnovo del contratto, e che sembra sempre sul punto di trasferirsi da un'altra parte. Ma alla fine è rimasto un calciatore del Napoli, che comunque lo ha messo fuori rosa. Le offerte non sono mancate né in estate né ora, ma De Laurentiis ha chiesto per il bomber polacco 15 milioni di euro, una cifra eccessiva per molte squadre interessate che sanno di poter acquistarlo gratis la prossima estate. L'ultima è stata l'Atletico Madrid che ha necessità di prendere una punta dopo l'addio di Diego Costa. Uno degli agenti di Milik ha spiegato che il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore ed è disposto a perderlo a costo zero.

Il Napoli preferisce lasciare Milik fuori

In un'intervista rilasciata ad ‘As' l'agente internazionale Fabrizio De Vecchi, che collabora con il procuratore di ha svelato alcuni dettagli sul centravanti classe 1994, che è stato seguito dalla Juventus, dall'Inter, dalla Roma, dal Tottenham, dal Marsiglia e soprattutto dall'Atletico Madrid che in questa sessione di mercato acquisterà un'altra punta. Dopo aver ribadito che il calciatore si sta allenando due volte al giorno e lo sta facendo perché vuole farsi trovare pronto per gli Europei, l'agente ha sganciato una ‘bomba' dicendo che il Napoli preferisce lasciarlo in tribuna e perderlo gratis che cederlo a gennaio:

A volte ho quasi la sensazione che il club preferisca lasciarlo in tribuna e perderlo a zero, invece di ricevere figure importanti in un momento di crisi come questo. I rapporti con il Napoli però sono costanti e vedremo cosa succederà.

Sfumata la trattativa di mercato con l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid ha cercato di prendere Milik, ma si è trovato di fronte un'offerta molto alta del Napoli e per questo alla fine ha desistito e così la trattativa si è interrotta: "L'affare è saltato perché il Napoli non ha accettato l'offerta. Loro chiedono molti più soldi di quelli che l'Atletico può spendere in questo momento. Bisogna anche rendersi conto del momento storico che stiamo vivendo e quello che valeva l'anno scorso non vale adesso".