Udinese-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Il Napoli va a giocare in casa dell'Udinese e chiude il 35° turno di Serie A: si gioca al Bluenergy Stadium con fischio d'inizio alle ore 20:45. Le probabili formazioni di Calzona e Cannavaro.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli va a giocare contro l'Udinese della 35a giornata di Serie A e in palio ci saranno tre punti pesantissimi per le squadre di Cannavaro e Calzona. Si gioca al Bluenergy Stadium lunedì 6 maggio alle ore 20.45 con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, la squadra partenopea è scivolata al nono posto in classifica con 50 punti dopo 33 giornate e un ruolino di marcia molto negativo che nessuno si aspettava ad un anno dallo Scudetto: l'obiettivo degli azzurri è quello di centrare almeno un posto in zona Europa. L'Udinese viene dal sorprendente pareggio di Bologna e ora i friulani hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dal terzultimo posto che vorrebbe dire retrocessione dopo trent'anni.

Proprio sul campo dell'Udinese lo scorso anno arrivò la vittoria del titolo del Napoli, sono passati dodici mesi ed è cambiato tutto in casa azzurra.

Partita: Udinese-Napoli

Dove: Bluenergy Stadium, Udine

Quando: lunedì 6 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta Streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: 35ª giornata, Serie A

Dove vedere Udinese-Napoli in diretta tv

Udinese-Napoli sarà visibile in diretta TV su DAZN e Sky. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Sarà possibile seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Udinese-Napoli, dove vederla in diretta streaming

La gara del Bluenergy Stadium di Udine tra i friulani e i campani si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN, collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile, e su Sky Go, solo per gli abbonati Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Udinese-Napoli

Cannavaro dovrà rinunciare allo squalificato Perez, quindi spazio a Kristensen nei tre i difesa. Problemi superati per Ehizibue, che dovrebbe prendersi una maglia dal 1′ sulla destra mentre a sinistra chance per Kamara. In mezzo al campo ci saranno Samardzic, Walace e Zarraga. In attacco il tandem Pereyra-Lucca.

Calzona dovrebbe confermare Olivera titolare a sinistra in difesa, lanciando poi il solito tridente a completare il reparto. Ancora assente a centrocampo Zielinski, questa volta Traorè potrebbe essere preferito a Cajuste. Nessun allarme sulle condizioni di Osimhen e Kvaratskhelia, saranno loro i titolari con Politano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.