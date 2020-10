Tra Arkadiuz Milik e il Napoli la situazione è molto complessa e l'attaccante polacco, dopo aver rifiutato tutte le proposte avute nella sessione di mercato, è un separato in casa. Il club partenopeo ha una posizione forte nei confronti del calciatore classe 1994 e i prossimi mesi per lui potrebbero essere molto seri perché, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe escluso Arek Milik dalle liste della Serie A e dell'Europa League. Insieme a lui sono stati esclusi anche Fernando Llorente e Malcuit che, però, potranno essere utilizzati come pedine in Coppa Italia.

In questo modo l'attaccante non potrà essere utilizzato almeno fino a gennaio e questa decisione del Napoli è arrivata dopo che Milik, in scadenza di contratto, che ha rifiutato ogni destinazione durante il mercato estivo facendo saltare anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus; che alla fine ha preso Alvaro Morata. Questa esclusione del polacco da ogni competizione potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione anche all’Europeo con la sua nazionale ed è molto probabile che a gennaio possano esserci delle novità.

Il 26enne ex Ajax non ha accettato di trasferirsi alla Roma, al Tottenham e alla Juventus e potrebbe andare via a parametro zero nel giugno del prossimo anno ma, come detto, Arek Milik potrebbe essere ceduto nelle trattative della sessione invernale per evitare di perdere altri mesi. Sulle sue tracce del calciatore potrebbe tornare anche la Juventus di Andrea Pirlo, che non ha mai smesso di tenerlo d'occhio come un ottimo rinforzo per l'attacco. Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica, il centravanti polacco avrebbe detto ‘sì' alla Roma e la società giallorossa lo vorrebbe provare a prenderlo tra qualche mese: anche per questo motivo avrebbe rifiutato la Fiorentina.