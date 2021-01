Il Milan torna ad affrontare il Torino dopo soli pochissimi giorni dalla sfida di sabato sera in campionato vinta dai rossoneri per 2-0. La squadra di Stefano Pioli affronterà di nuovo i granata di Marco Giampaolo questa sera alle 20:45 nello scontro agli ottavi di finale in gara secca. La vincente della gara di ‘San Siro' affronterà una tra Fiorentina e Inter, che si giocherà domani, nei quarti di finale che invece si disputeranno il prossimo 27 gennaio. È facile quindi ipotizzare come proprio i rossoneri e i nerazzurri siano i favoriti per dare vita ad un insolito derby di Coppa Italia.

Pioli ha ritrovato proprio contro il Torino, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è a disposizione e probabilmente il tecnico del Milan potrebbe concedergli qualche minuto in più per fargli recuperare al meglio il ritmo partita. Meno probabile l'impiego di Calhanoglu per consentirgli di recuperare al meglio dalla contusione alla caviglia rimediata contro la Juventus e che non gli ha permesso di scendere in campo proprio contro il Torino dal 1′ in campionato. Novità di formazione importanti soprattutto in difesa per entrambe le squadre.

Milan-Torino di Coppa Italia: le probabili formazioni

Il Milan scende di nuovo in campo a ‘San Siro', ma questa sera in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Torino. Pioli non cambierà modulo ma potrebbe confermare alcune scelte di formazione, in termine di uomini, adottate nelle sfide contro Juventus e i granata in campionato.

Nel 4-2-3-1 potrebbe trovare spazio tra i pali Tatarusanu con una difesa tutta nuova che dovrebbe avere in Romagnoli l'unico titolatissimo a scendere in campo. Al fianco dell'ex Roma dovrebbe agire Musacchio con Kalulu e Dalot terzini. Calabria infatti potrebbe essere confermato a centrocampo nel ruolo di mediano con Tonali, proprio come ha giocato contro i bianconeri trovando anche il gol. Davanti conferma per Castillejo, Diaz e Hauge alle spalle di Leao.

Nel Torino invece Giampaolo potrebbe pensare di alternare qualche giocatore rispetto all'11 visto a ‘San Siro' sabato sera. E allora ecco che con Milikovic-Savic in porta al posto di Sirigu nel 3-5-1-1, a trovare spazio potrebbe essere anche Buongiorno al fianco di Bremer e Nkoulou. Vojvoda e Ansaldi a tutta fascia nel centrocampo a cinque con Segre, Rincon e Linetty mediani. Gojak trequartista alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Simone Zaza.

Le probabili formazioni di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Tonali, Calabria; Castillejo, Diaz, Hauge; Leao. ALL.: Pioli.

A DISP.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Hernandez, Kessie, Frigerio, Colombo, Calhanoglu, Ibrahimovic.

TORINO (3-5-1-1): V. Milinkovic; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Segre, Rincon, Linetty, Ansaldi; Gojak; Zaza. ALL.: Giampaolo.

A DISP.: Sirigu, Ujkani, Singo, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Baselli, Lukic, Meité, Belotti, Verdi.