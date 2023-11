Milan-PSG, le probabili formazioni per la partita di Champions: gli 11 titolari di Pioli Il Milan ospiterà il PSG per la quarta partita del girone F della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli per la sfida del Meazza contro i parigini di Luis Enrique.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan scenderà in campo martedì 7 novembre 2023 alle ore 21.00 per il quarto turno del gruppo F della Champions League 2023-2024 contro il PSG. La partita dello stadio Giuseppe Meazza sarà importantissima per la squadra di Stefano Pioli, che deve fare un risultato positivo per giocarsi tutte le sue carte nelle ultime due sfide della prima fase del massimo torneo europeo.

Dopo la caduta rovinosa del Parco dei Principi, i rossoneri hanno bisogno di vincere assolutamente per rimettere in piedi il raggruppamento e provare a riacciuffare i primi due posti: dopo tre partite il Milan non ha ancora vinto una partita e non ha ancora segnato un gol in questa edizione della Champions. Una situazione non pronosticabile dopo il sorteggio nonostante le difficoltà del girone: i pareggi con Newcastle e Borussia Dortmund nelle prime due uscite hanno complicato il percorso e ora i rossoneri devono fare almeno 7 punti per provare ad arrivare al secondo posto del girone.

I malumori dopo la brutta battuta d'arresto di Parigi, con Calabria che si è scagliato apertamente contro il suo allenatore e alcuni compagni, sembrano essere messi da parte perché adesso c'è bisogno di fare punti e evitare tensioni che non farebbero bene all'ambiente.

C'è grande attesa per il ritorno di Gigio Donnarumma, che dopo i fischi presi con la maglia e la fascia della Nazionale tornerà a San Siro con la maglia del PSG: i tifosi rossoneri stanno preparando il ‘bentornato’ per l’ex portiere e sui social è stata pubblicata una foto accompagnata da una frase ‘C’è posta per te…’.

Dopo l'inaspettata sconfitta in casa con l'Udinese, però, il clima è diventato pesantissimo a Milanello. Pioli dovrebbe ritrovare il 4-3-3 con Maignan tra i pali, Thiaw e Tomori al centro della difesa con Calabri e il rientrante Theo sulle fasce. In mediana Musah, Adli e Reijnders con il tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao. Il Milan dovrà fare a meno dei lungodegenti Bennacer e Kalulu. Chance in rialzo per Loftus-Cheek, che potrebbe giocare al posto di Adli modificando l'assetto del centrocampo rossonero. Queste le probabili formazioni di Milan-PSG.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.