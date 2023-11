L’Udinese vince per la prima volta in questa Serie A, il Milan perde ancora: decide Pereyra A San Siro l’Udinese fa un colpaccio battendo 1-0 il Milan. Pioli perde la quarta partita in Serie A, mentre per i bianconeri, con Cioffi in panchina per la prima volta, è il primo successo del 2023-2024.

A cura di Alessio Morra

L'Udinese a San Siro vince la prima partita del suo campionato e certifica la crisi del Milan, che ha perso quattro delle ultime cinque partite. I rossoneri, che restano comunque al terzo posto, sono stati piegati da un calcio di rigore di Pereyra, realizzato a metà della ripresa. Cioffi ritorna in Serie A con un successo pesantissimo che fa scalare diverse posizioni in classifica ai friulani.

Pioli perde all'ultimo pure Theo Hernandez e schiera i suoi con il 4-4-2, considerata pure l'assenza di Pulisic. In avanti Jovic e Giroud. Cioffi non cambia schema, ma davanti punta su Success e gioca con due esterni molto veloci: Kabasele e Zemura. Il primo tempo è bruttino. Il Milan ci prova un paio di volte ma solo con conclusioni da lontano (di Musah e Calabria) ben controllate da Silvestri. L'Udinese è allineata e coperta, rischia poco e cerca il gol in contropiede. L'occasione migliore ce l'ha Pereyra, che però sbaglia da buona posizione.

Nella ripresa i bianconeri hanno più coraggio e spingono con maggiore convinzione. L'Udinese per due volte va vicina al vantaggio, ma pure il Milan – che nella ripresa ha in campo Adli e Okafor – va a un passo dal gol con Reijnders. Al 62′ l'arbitro Sacchi decreta un rigore per l'Udinese per un fallo di Adli su Ebosele. Pereyra è glaciale, Maignan spiazzato ed è 1-0.

I cambi fioccano, l'Udinese va vicinissima al 2-0. Maignan si supera su Success. Il finale di partita è bellissimo. Il Milan attacca, spinge alla ricerca del gol del pari. Silvestri è un portento negando l'1-1 a Giroud, poi dice di no pure a Florenzi. Ci prova pure Leao, ma il Milan perde 1-0. Per l'Udinese è il primo successo in campionato, il primo in Serie A dopo quasi cinque mesi.

Il Milan resta terzo in classifica, con un punto di vantaggio sul Napoli e uno di ritardo dalla Juve (che gioca domenica), ma soprattutto sei in meno dell'Inter capolista, e martedì in Champions c'è il PSG.