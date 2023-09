Milan-Newcastle, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Sky o Amazon Prime: le formazioni della partita di Champions Milan-Newcastle è la prima italiana in campo oggi in Champions League per la fase a gironi. La partita si gioca alle ore 18:45 a San Siro, diretta tv su Sky e Infinity+ e in streaming su Now e SkyGo. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Howe.

Milan pronto all'esordio in Champions League: la formazione di Pioli scenderà in campo oggi contro il Newcastle dell'ex Tonali per la prima partita del girone F della Coppa dei Campioni. La partita Milan-Newcastle si gioca alle ore 18:45 allo stadio Meazza di San Siro, sarà trasmessa in diretta TV su Sky e Infinity+ e in streaming su SkyGo e Now.

I rossoneri sono inseriti nel Gruppo F ribattezzato di ferro per la presenza anche di Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund (che si sfideranno, ma alle 21, nell'altro match in programma). La squadra di Stefano Pioli proverà a ripetere la cavalcata della scorsa edizione quando si fermò in semifinale, eliminata nel derby contro l'Inter trascinata da un grande Lautaro Martinez. Il ‘diavolo' arriva alla gara forte di un ottimo avvio di campionato, in difficoltà gli avversari al 14° posto in Premier League (1 vittoria, 3 sconfitte)

Il primo avversario sulla loro strada sono i ‘Magpies' inglesi, tra i quali spicca l'ex di turno Sandro Tonali, ceduto nella scorsa sessione di mercato per la cifra di 75 milioni di euro e subito divenuto idolo dei tifosi anche per la rete segnata al debutto dopo appena 5 minuti di gioco. Ad accoglierlo a San Siro ci saranno oltre 70 mila spettatori. Tra Milan e Newcastle non ci sono precedenti, mentre il bilancio degli inglesi contro le italiane è di 3 vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte in 9 match disputati.

Le probabili formazioni di Milan-Newcastle. Pioli cambierà qualcosa in formazione anche alla luce del tour de force che attende la squadra tra Champions e campionato. Nel tridente ci saranno Chukwueze e Leao ai fianchi di Giroud. Maignan è una sicurezza tra i pali, Theo Hernandez è la ‘freccia' sulla corsia mancina. A centrocampo Loftus-Cheek è pedina di lotta e di governo. L'ex di turno Tonali (affaticamento muscolare in Nazionale, ha saltato la sfida con l'Ucraina) dovrebbe essere in panchina tra le fila del Newcastle che Howe schiera con Almiron, Isak e Gordon in attacco

Dove vedere Milan-Newcastle in diretta TV su Sky o Canale 5, il canale

Milan-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva (solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Gli utenti registrati a Mediaset potranno assistere sulla piattaforma Infinity+ al match sul piccolo schermo attraverso una Smart Tv oppure utilizzando dispositivi come TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco quali Play Station o Xbox. Non è prevista diretta in chiaro su Canale 5 né andrà in onda sulle frequenze di Prime Video.

Milan-Newcastle, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Milan-Newcastle andrà in onda (sempre per abbonati) su Sky Go, NOW (il servizio on-demand di Sky a pagamento), Mediaset Infinity+ ai quali accedere attraverso le app oppure il collegamento ai siti utilizzando anche smatphone, tablet, notebook o pc.

Champions League, le probabili formazioni di Milan-Newcastle

Il Milan debutta in casa contro il Newcastle e troverà il pubblico delle grandi occasioni a sostenerlo. Pioli apporta qualche modifica rispetto alla squadra ‘maltrattata' dall'Inter nel derby: a Chukwueze, Giroud, Leao il compito di colpire la difesa inglese. In difesa rientra Tomori al fianco di Thiaw. A centrocampo la novità è Pobega.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Krunic, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Rafa Leao. Allenatore: Pioli.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.