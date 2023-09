Il Newcastle ha violato il regolamento UEFA prima della partita con il Milan: cosa è successo La tempesta che si è abbattuta su Milano ha messo in difficoltà il Newcastle che ha violato il regolamento UEFA. Non rispettando l’orario per la conferenza stampa dovuto proprio al ritardo del volo per maltempo, gli inglesi ora rischiano sanzioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Newcastle rischia di essere sanzionato dalla UEFA prima della sua prima partita di Champions League dopo 20 anni d'attesa contro il Milan. Nella giornata di domani i Magpies affronteranno a San Siro i rossoneri nella partita d'esordio del Gruppo G che racchiude anche PSG e Borussia Dortmund. Ma la vigilia di questo match è stata tutt'altro che serena. Colpa del maltempo abbattutosi su Milano nel pomeriggio con tanto di nubi scure e pioggia torrenziale. Città in tilt. Una tempesta che ha ritardato il volo del Newcastle per Milano.

Nella sala stampa a San Siro sia l'allenatore Eddie Howe che Sandro Tonali erano attesi per le 19 ma l’aereo degli inglesi è partito con un’ora di ritardo ed è arrivato a Milano accolto da una tempesta. La conferenza stampa dell'allenatore degli inglesi e dell'ex centrocampista dei rossoneri è di fatto slittata dalle 19 alle 21, il che non è in linea con le regole UEFA poiché le conferenze devono svolgersi tra le 12:00 e le 20:00. Secondo The Sun, l’articolo 73 recita: “Ogni club deve tenere una conferenza stampa pre-partita il giorno prima della partita e le eccezioni a questi orari devono essere concordate preventivamente con la UEFA".

Il Newcastle ha dunque, inconsapevolmente e senza alcuna colpa, violato i regolamenti UEFA rischiando delle sanzioni, anche se gli inglesi sperano in una comprensione da parte dell'organo centrale del calcio europeo dato che non è di certo dipesa da loro questa mancanza. La UEFA dal canto suo potrebbe appellarsi alla mancata comunicazione dello slittamento della conferenza stampa e di aver pensato a concordare le parole di Howe e Tonali in un altro orario.

Alla fine Tonali e Howe hanno comunque parlato alle 21 con l'allenatore degli inglesi che si è augurato che il ritardo non possa aver stancato la squadra e Tonali che inevitabilmente ha parlato di questo ritorno fulmineo a Milano da avversario. “Difficile che un giocatore chieda un trasferimento, o che possa indirizzare una trattativa – ha spiegato a proposito del suo trasferimento senza celare l'emozione di questa partita – Prima di fare questa scelta ho parlato molto con le persone che amano il Milan. Non mi sono svegliato una mattina e ho deciso di fare tutto questo da solo".